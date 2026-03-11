El Servicio de Administración Tributaria, SAT, recordó a las empresas en México que deben cumplir con la presentación de la Declaración Anual 2025 dentro de los plazos establecidos. La autoridad fiscal subrayó que este trámite permite reportar ingresos, deducciones y pagos correspondientes al ejercicio fiscal. “Esta obligación permite a las personas morales informar al SAT sobre sus ingresos, deducciones, impuestos retenidos, pagos realizados y demás información correspondiente al ejercicio fiscal 2025”, indicó el organismo en su guía oficial sobre el proceso de declaración para empresas. El órgano fiscal también advirtió que la revisión de comprobantes fiscales será clave durante este proceso. “Recuerda ingresar al Visor de nómina para verificar que tus comprobantes de nómina y entero de retenciones sean correctos”, señala el comunicado dirigido a los contribuyentes obligados. El Servicio de Administración Tributaria detalló que el calendario para presentar la declaración anual varía según el régimen fiscal de cada empresa. En el caso de organizaciones sin fines de lucro, el plazo concluyó el 16 de febrero de 2026, mientras que otros regímenes tienen fechas distintas. Para las empresas del Régimen General, del Régimen Simplificado de Confianza, RESICO, así como para grupos de sociedades, coordinados y actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, el plazo final para cumplir con esta obligación es el 31 de marzo de 2026. El organismo fiscal explicó que para realizar el trámite correctamente las empresas deben contar con información y herramientas específicas antes de iniciar el proceso. Entre ellas se encuentran el Registro Federal de Contribuyentes, contraseña vigente y la e.firma actualizada. También es necesario revisar previamente la información fiscal registrada. “Entrar al Visor de facturas emitidas y recibidas para el Régimen Simplificado de Confianza y Régimen General”, indica el SAT, además de verificar que los pagos provisionales del ejercicio fiscal estén al corriente antes de presentar la declaración. En ese sentido el SAT ratificó que el sistema de declaración está diseñado para facilitar el cumplimiento de esta obligación.