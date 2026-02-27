En un contexto marcado por el nearshoring, el crecimiento de la demanda eléctrica y la presión por descarbonizar la industria, México se prepara para convertirse en punto de encuentro de la conversación energética latinoamericana. Del 24 al 26 de marzo, la Ciudad de México albergará la primera edición de Expo MEiH 2026 (Mexico Energy Industry Hub), un foro que busca articular transición energética, inversión y desarrollo industrial con visión regional. El evento se realizará en un momento clave. México registró en 2025 un récord de Inversión Extranjera Directa por más de u$s 40,000 millones, con fuerte peso de manufactura y energía, mientras la demanda eléctrica mantiene tasas de crecimiento cercanas al 2% anual hacia el cierre de la década. Al mismo tiempo, el país enfrenta el desafío de ampliar su capacidad de generación y transmisión para sostener la expansión industrial, especialmente en regiones vinculadas a exportaciones. En este escenario, Expo MEiH aspira a consolidarse como un espacio de diálogo estratégico. Organizado por PQ Media Group, grupo al que pertenece la revista Petróleo y Energía, el encuentro integrará al sector energético con industrias como electromovilidad, logística sustentable, financiamiento e innovación tecnológica. Uno de los momentos centrales será la keynote del 26 de marzo a cargo de Javier Iguacel, exministro argentino de Energía y cofundador de Bentia Energy, titulada “Visión energética desde Argentina (caso de Vaca Muerta)”. El desarrollo del yacimiento no convencional argentino se ha convertido en un caso de estudio regional por su capacidad para atraer inversión, elevar productividad y articular esquemas público–privados, elementos que hoy forman parte del debate mexicano. El Foro Nacional e Internacional de Transición Energética México 2030, en el marco de la MEiH, reunirá a empresarios, directivos, investigadores y representantes institucionales para discutir tres ejes: transición energética, sostenibilidad y ruta productiva hacia 2030. Además, se realizarán mesas de negocio y encuentros uno a uno entre inversionistas y empresas con proyectos en distintas etapas. Con acceso gratuito mediante registro previo en expomeih.com, la Expo MEiH 2026 busca posicionar a México como nodo regional en la agenda energética e industrial, en un momento en que competitividad y descarbonización ya no son objetivos separados, sino parte de una misma estrategia de desarrollo.