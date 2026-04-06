El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha puesto a disposición de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) una atractiva opción de financiamiento,que se distingue por ser un crédito no hipotecario. El crédito Mejoravit Solo para Ti es una alternativa diseñada para aquellos trabajadores que cuenten con una Afore y busquen realizar mejoras significativas en su vivienda, sin necesidad de dejar el inmueble como garantía. Se trata de un esquema accesible que permite obtener un monto considerable de dinero para remodelación, ampliación o reparación. Este esquema de financiamiento Infonavit ofrece una dispersión de capital que inicia desde los 10,000 pesos y puede ascender a un máximo de 163,030.21 pesos. La cantidad específica a la que puede acceder el solicitante se determina con base en el saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda. Es fundamental destacar que el monto otorgado no podrá exceder el 90% de dicho saldo. Además, el crédito Mejoravit Solo para Ti opera bajo tasas de interés fijas que varían según el monto solicitado: un 10% anual para créditos de hasta 41,273.47 pesos y un 11% anual para montos superiores. Para aprovechar esta alternativa financiera y acceder a los préstamos Infonavit de manera efectiva, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos obligatorios, que son: Ser derechohabiente con relación laboral vigente.Estar registrado en una Afore y tener los datos biométricos actualizados.Autorizar consulta en buró de crédito.No contar con un crédito activo en el organismo público.Habitar la vivienda a mejorar o realizar obras en un inmueble a nombre de familiares cercanos.La suma de edad más el plazo del crédito no debe superar los 70 años en los hombres y los 75 en las mujeres. Los plazos de amortización también están definidos, ofreciendo flexibilidad a los beneficiarios. Para los créditos menores, los plazos van de 1 a 5 años, mientras que para los de mayor cuantía, el periodo máximo de pago se extiende hasta 10 años. Obtener el crédito Infonavit sigue un proceso de solicitud estructurado que comienza en Mi Cuenta Infonavit, donde el trabajador verifica su elegibilidad y el monto disponible. Después de autorizar la consulta en Buró de Crédito y seleccionar el plazo, el siguiente paso clave es la elaboración de un proyecto y presupuesto de obra detallado. Finalmente, para formalizar la solicitud, el derechohabiente deberá reunir una documentación requerida que incluye: identificación oficialacta de nacimientoCURPRFCcomprobante de domicilioestado de cuenta bancarioformatos descargados de la plataforma. El trámite puede iniciarse en línea o de forma presencial en un Centro de Servicio Infonavit (CESI). Una vez formalizado el crédito, se dispone de un plazo máximo de 9 meses para aplicar los recursos en las mejoras del hogar.