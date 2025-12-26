En esta noticia ¿Cómo se preparó Tetra Pak para sustituir importaciones?

Tetra Pak tiene una apuesta fuerte por México, y no es para menos: este año el país se convirtió en su cuarto mercado más grande del mundo solo por detrás de naciones como Estados Unidos, China y Brasil.

Por ello, el primer año de Ramiro Ortiz al frente de Tetra Pak México se centró en invertir en la ampliación de sus plantas para, prácticamente, producir todo lo que requiere el mercado nacional, sin importar insumos.

Ramiro Ortiz, director general de Tetra Pak en México.

En entrevista con El Cronista, el director general de Tetra Pak México señaló que 2025 fue un año complejo para todos, pero la empresa logró salir adelante, a través de la inversión y confiar en el lema Hecho en México.

Para ello, la empresa destinó más de MXN $1,000 millones a la ampliación de sus tres plantas en el país, en un contexto en que la industria alimentaria y de envasado está valuada en 4% del Producto Interno Bruto.

De acuerdo con CIAL, la industria de alimentos y bebidas representó el año pasado un monto de MXN $827,978 millones, y acumula un crecimiento de 58% en las últimas dos décadas.

¿Cómo se preparó Tetra Pak para sustituir importaciones?

Ramiro Ortiz aseguró a este medio que la empresa destinó más de MXN $1,000 millones de pesos a la expansión de su planta en Mexicali, misma que se dedica a la fabricación de tapas de los distintos envases de la marca.

Ramiro Ortiz, director general de Tetra Pak México.

Este monto, dijo, permitirá incrementar la producción en 60% y cubrir la demanda del país en su totalidad, así como surtir el mercado de Centroamérica y algunas partes del sur del continente.

Este año, la empresa también inauguró la planta de Cuautitlán, Izcalli, con una inversión de MXN $221 millones, que se dedica a la fabricación de equipos que antes importaba, añadió.

“Nosotros nos estructuramos bastante con el tema de hecho en México, hecho con valor. (...) Entonces, hoy prácticamente casi 100% de nuestra producción y nuestra venta de productos de envases para México son producidos en la planta de Querétaro y eso es crítico para nosotros”, afirmó Ramiro Ortiz.

Para aprovechar estas inversiones, Tetra Pak realizará una nueva plataforma de envases para el mercado de alimentos preparados y alimentos sólidos el año entrante. Además, Ortiz confió en que el Mundial 2026 ayude a incrementar el volumen de consumo en el país.

“Ahora se trata de utilizar esta preparación que tuvimos los últimos dos años con la capacidad y la disponibilidad de productos para soportar a los clientes para que ellos puedan incrementar sus ventas en el mercado mexicano, hay un montón de oportunidades y también para exportación tanto para Latinoamérica y Estados Unidos”, afirmó.