El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso en marcha durante febrero una medida que afecta a miles de cuentas bancarias en todo el país. La autoridad fiscal ejecuta mensualmente este procedimiento contra contribuyentes que mantienen irregularidades en sus obligaciones tributarias, dejándolos sin acceso a sus recursos y servicios hasta regularizar su situación. Esta acción impacta a clientes de todas las instituciones financieras que operan en México, tanto nacionales como extranjeras, incluyendo BBVA, Banamex, Santander y Banco Azteca. La autoridad tributaria aplica el bloqueo automático cuando detecta incumplimientos específicos. El primer motivo es la falta de pago de impuestos dentro de los plazos establecidos. Además, la omisión en la presentación de declaraciones fiscales, ya sean mensuales o anuales, representa otra causa directa de bloqueo. Los créditos fiscales firmes —deudas tributarias que ya no pueden ser reclamadas legalmente— también generan esta sanción. Finalmente, ignorar los requerimientos y notificaciones oficiales del SAT, como la entrega de documentación solicitada, desencadena el congelamiento inmediato de cuentas bancarias. El único camino para reactivar una cuenta bancaria bloqueada por el SAT es regularizar completamente la situación fiscal pendiente. Esto incluye el pago de impuestos adeudados, la presentación de declaraciones omitidas y la atención de todos los requerimientos realizados por la autoridad. El Código Fiscal de la Federación otorga al SAT la facultad legal de congelar cuentas en cualquier institución bancaria del país. Una vez que el contribuyente cumple con sus obligaciones y presenta la documentación correspondiente, el organismo procede a levantar el bloqueo, permitiendo nuevamente el acceso total a los recursos y servicios financieros.