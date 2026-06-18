Elementia Materiales, la empresa de materiales para la construcción vinculada a Carlos Slim, regresará al mercado de deuda de la Bolsa Mexicana de Valores.

En esta noticia Carlos Slim va por sustitución bancaria

Elementia Materiales, la empresa de materiales para la construcción vinculada a Carlos Slim, regresará al mercado de deuda de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con una emisión de certificados bursátiles por hasta MXN$4,500 millones, de acuerdo con su prospecto de colocación.

La compañía prevé listar el bono identificado con la clave ELEMAT 26 el próximo 23 de julio. La operación corresponde a la segunda colocación dentro de un programa autorizado por hasta MXN$15.000 millones.

Elementia contempla emitir hasta 42 millones de certificados bursátiles a un precio de MXN$100 por título. Banco Inbursa y BX+ fungirán como intermediarios colocadores, mientras que Multiva actuará como representante común.

La emisión tendrá un plazo de tres años, aunque la tasa de interés que pagarán los títulos aún no ha sido definida.

Carlos Slim va por sustitución bancaria

Los recursos obtenidos se destinarán en su totalidad al refinanciamiento de pasivos, incluyendo la sustitución de certificados bursátiles con clave ELEMAT 23 y deuda bancaria de corto plazo por financiamiento bursátil de largo plazo.

De acuerdo con el prospecto, la empresa mantiene créditos por MXN$900 millones con Banco Inbursa y MXN$1,000 millones con BBVA, ambos referenciados a TIIE a 28 días más 1,65% y con vencimiento programado para noviembre de 2026.

La emisión cuenta con una calificación de “AA-” por parte de Moody’s y de “A” otorgada por Fitch Ratings. La agencia señaló que las notas reflejan la diversificación geográfica y de productos de la compañía, así como su posición de mercado en materiales para la construcción y productos de cobre.

Fitch estimó previamente que, tras el refinanciamiento de sus pasivos de corto plazo, Elementia podría mantener un margen EBITDA cercano al 11% entre 2026 y 2028, excluyendo el efecto de la norma NIIF 16.

No obstante, la calificadora advirtió que una recuperación operativa más lenta de lo esperado, que mantenga el apalancamiento bruto por encima de 3.5 veces, podría presionar las calificaciones crediticias de la empresa.

Elementia reportó ingresos por MXN$3.579 millones durante el primer trimestre de 2026, una disminución de 20% respecto al mismo periodo del año anterior. La compañía registró además una pérdida neta de MXN$7.325 millones.

La empresa atribuyó el deterioro de sus resultados a la contracción del mercado estadounidense, el arranque productivo de su planta en Carolina del Norte y el cierre de la planta Vallejo de su división de Metales en Ciudad de México.