El sistema de ahorro para el retiro en México cierra un ciclo de crecimiento excepcional que redefine el panorama financiero de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). Durante el ejercicio de 2025, el sector reportó una utilidad neta acumulada de MXN$ 14,347 millones, una cifra que destaca no solo por su volumen, sino por lo que representa en términos de recuperación. Este monto equivale a un incremento real del 29.9% respecto a los MXN$ 11,048 millones registrados al cierre de 2024, marcando así uno de los periodos más rentables para las administradoras desde que se implementaron los topes a las comisiones, de acuerdo con la Consar. Este auge financiero, como muchos sectores en el sistema mexicano, está concentrado en pocas manos y puede resultar más crítico pues esta industria muestra una tendencia hacia la consolidación. En este sentido, Afore XXI Banorte se mantiene al frente del sistema al reportar utilidades por MXN$ 3,000 millones. Muy cerca se encuentra Afore Banamex, que alcanzó ganancias por MXN$ 2,443 millones, seguida por Afore Coppel con MXN$ 1,231 millones. Entre estas tres instituciones se concentra una porción masiva de las utilidades totales del sector. Este fenómeno responde a que las administradoras más grandes pueden absorber mejor los costos regulatorios y operativos, permitiéndoles que una mayor parte de los ingresos por gestión se traduzca directamente en ganancias netas al finalizar el año. En contraste con los resultados de los líderes del mercado, otras firmas enfrentan un panorama de rentabilidad mucho más ajustado. La brecha es evidente cuando se observan los resultados de administradoras como Afore Azteca, que cerró el periodo con utilidades de MXN$ 599.5 millones escalón es aún más pronunciado para Afore Invercap y Afore Principal, que reportaron MXN$ 313.1 millones y MXN$ 212.7 millones, respectivamente. Para estas administradoras, el entorno actual representa un reto de eficiencia. Con ingresos limitados por el tope a las comisiones y gastos fijos que no ceden, el margen de maniobra se estrecha. Esta disparidad sugiere que el sistema de pensiones en México se está dividiendo en dos velocidades: un grupo de instituciones que capitalizan su tamaño para generar riqueza masiva y otro que lucha por mantener la rentabilidad en un mercado altamente regulado y competitivo. Es fundamental entender que las utilidades de la Afore como empresa son distintas a los rendimientos que recibe el trabajador en su cuenta individual. No obstante, una Afore con utilidades sanas es un indicador de solidez institucional. El crecimiento del 30% en las ganancias del sector durante 2025 refleja un entorno de mercado favorable y una gestión de inversiones eficiente, lo que en teoría debería permitir a las administradoras seguir invirtiendo en mejores plataformas tecnológicas y servicios de atención para sus clientes. El comportamiento del sector al cierre de 2025 deja una lección clara: el tamaño sí importa en el mundo de las pensiones. Mientras el sistema siga mostrando esta concentración de ganancias, es probable que veamos mayores esfuerzos de las administradoras más pequeñas por buscar fusiones o alianzas estratégicas para no quedar rezagadas frente a los tres gigantes que hoy dominan el ahorro de los mexicanos.