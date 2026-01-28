En esta noticia Rendimientos históricos reforzaron el sistema de ahorro para el retiro

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informó que, durante el tercer trimestre de 2025, Profuturo AFORE obtuvo la mejor calificación en atención a usuarios, al alcanzar 10 puntos en el Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU), con lo que superó a Afore XXI Banorte, que registró 9.99 puntos.

De acuerdo con la Comisión, el IDATU promedio del sector Afores se ubicó en 9 puntos sobre una escala de 10, lo que representó un decremento de 0.04 puntos respecto al segundo trimestre de 2025, una variación atribuible al desempeño agregado de las administradoras y no a cambios individuales específicos.

Además de Profuturo, entre las Afores con mejor nivel de atención a usuarios destacaron Afore Inbursa, Grupo Financiero Inbursa, también con 10 puntos, así como Afore XXI Banorte y Afore Banamex, integrante del Grupo Financiero Banamex, ambas con 9.99 puntos.

En contraste, Afore Invercap, obtuvo el índice de atención más bajo del sector, con una calificación de 6.71 puntos, según los resultados difundidos por la autoridad.

El IDATU evaluó la calidad de la atención que brindaron las Afores en las reclamaciones concluidas ante la CONDUSEF, al considerar los tiempos de respuesta, la forma de atención y las acciones de mejora implementadas, con especial énfasis en la protección de sectores vulnerables como los adultos mayores.

En este contexto, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) informó que, a lo largo de 2025, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) registró uno de los desempeños más sólidos de su historia, al generar plusvalías por MXN$ 1.14 billones.

Con este resultado , los recursos totales administrados ascendieron a MXN$ 8.3 billones, equivalentes al 23.8% del Producto Interno Bruto (PIB).

Por primera vez en 28 años, los rendimientos del sistema superaron el billón de pesos, cifra que duplicó lo observado en 2024.

Durante los gobiernos de la Cuarta Transformación, el SAR acumuló MXN$ 3,338 miles de millones en plusvalías, fortaleciendo el patrimonio de alrededor de 70 millones de cuentas individuales.

Actualmente, 57 de cada 100 pesos del saldo de los trabajadores provinieron de los rendimientos generados por el sistema.

En 2025, los rendimientos alcanzaron 16.8%, por encima del promedio histórico anual de 10.7%, mientras que las Afores financiaron a empresas mexicanas con más de 2.2 billones de pesos, impulsando la actividad económica del país.