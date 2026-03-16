Las acciones de Tiendas 3B tienen un potencial de alza de 27.5% en los próximos 12 meses, impulsadas por su agresiva expansión en México y el crecimiento de ventas en tiendas existentes, de acuerdo con un análisis de Itaú Unibanco. El banco brasileño estimó un precio objetivo de US$42 por acción, frente al precio intradía del viernes de US$32.93 (12:04 horas en Ciudad de México). El consenso de analistas recopilado por Bloomberg ubica el precio objetivo en US$39.6 por acción, lo que implicaría un avance potencial de 20.2%. De los 12 analistas que dan cobertura a la compañía, siete mantienen recomendación de compra y cinco sugieren mantener. Las perspectivas positivas se apoyan en la expansión de la cadena de tiendas de descuento, que continúa aumentando su presencia en el mercado mexicano. En el cuarto trimestre de 2025, Tiendas 3B reportó ingresos por 21,972 millones de pesos, un incremento anual de 34.4%, impulsado principalmente por mayores ventas en tiendas con más de un año de operación y, en menor medida, por la apertura de 574 nuevas tiendas netas durante el año. El flujo operativo (EBITDA) se ubicó en 79 millones de pesos, frente a 845 millones de pesos registrados en el mismo periodo del año previo, de acuerdo con su reporte financiero. Durante una llamada con analistas, la compañía presentó su guía de crecimiento para 2026, en la que prevé que las ventas en mismas tiendas aumenten entre 13% y 16%, mientras que las ganancias crezcan entre 29% y 32%. La empresa también proyecta abrir entre 590 y 630 nuevas tiendas en el país. Como parte de su estrategia comercial, Tiendas 3B está ampliando su oferta de productos refrigerados y congelados, lo que incluye lácteos, bebidas y alimentos congelados. Para ello, las nuevas sucursales incorporarán más equipos de refrigeración y congeladores, lo que requerirá tiendas ligeramente más grandes. La compañía planea migrar gradualmente de refrigeradores de 10 puertas a instalaciones de hasta 15 puertas, además de añadir congeladores adicionales para ampliar su portafolio de productos. En lo que va del año, las acciones de Tiendas 3B registran un retroceso de 1.02%, de acuerdo con datos de Bloomberg.