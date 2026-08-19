Los ahorros de los trabajadores registraron minusvalías por MXN $92,800 millones durante julio, en un contexto de mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales por la reactivación del conflicto en Medio Oriente y la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener sin cambios su tasa de referencia.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), julio se convirtió en el segundo mes del año en el que el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) presentó una disminución temporal en el valor de sus activos, luego de que en marzo se registarán minusvalías de -417,321.

El resultado contrastó con julio de 2025, cuando el sistema registró plusvalías por MXN $74,286 millones. Así, en un año, el resultado mensual pasó de una ganancia a una minusvalía de MXN $92,800 millones, una diferencia de MXN $167,086 millones.

Mercados internacionales golpearon al SAR

El comportamiento de los mercados internacionales tuvo un impacto en los portafolios de las Afores, debido a que parte de los recursos de los trabajadores se encuentra invertida en instrumentos de renta variable tanto nacional como extranjera.

Durante julio, dos de los tres principales índices de Wall Street registraron retrocesos. El S&P 500 cayó 0.1%, mientras que el Nasdaq disminuyó 3.2%.

Este escenario presionó temporalmente el valor de las inversiones del SAR, aunque el resultado mensual no borró las ganancias obtenidas durante el resto del año.

Entre enero y julio de 2026, el sistema acumuló plusvalías por MXN $391,300 millones, luego de que en cinco de los primeros siete meses del año se registraran resultados positivos.

La Consar explicó que este tipo de movimientos forman parte del comportamiento natural de las inversiones de largo plazo y que una minusvalía no representa necesariamente una pérdida definitiva para los trabajadores.

El SAR cuenta con una cartera diversificada y una estrategia de inversión acorde con la etapa de vida de los trabajadores, con el objetivo de mitigar los riesgos asociados a los movimientos de los mercados financieros.

Agosto muestra una recuperación

El retroceso registrado en julio comenzó a revertirse durante la primera quincena de agosto. Al 14 de agosto, los ahorros administrados por el SAR reportaron plusvalías por MXN $118,800 millones.

Con este resultado, las plusvalías acumuladas en 2026 aumentaron a MXN $510,100 millones, más de 30% por encima del monto registrado al cierre de julio.

La recuperación muestra el carácter temporal de los movimientos registrados en julio, ya que el valor de las inversiones puede aumentar o disminuir conforme cambian las condiciones de los mercados.

Para el SAR, estos episodios forman parte del funcionamiento de un sistema de inversión de largo plazo, en el que las fluctuaciones de corto plazo pueden compensarse conforme evolucionan los mercados financieros.