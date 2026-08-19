Este miércoles, 19 de agosto de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.2734 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.03%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.3 pesos y un mínimo de 12.28 pesos.

En la última semana, el Dólar canadiense subió 0.38%, pero en el último año acumula -6.08%, lo que indica debilidad pese al repunte.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pexels).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense tuvo dos avances iniciales, tres retrocesos seguidos, un repunte breve, nuevas caídas, un alza puntual y cierre a la baja; predominó un sesgo bajista (6 descensos frente a 4 avances), sin jornadas planas y con volatilidad marcada, dejando un balance neto negativo.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana ha sido del 2.50%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 6.33%.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 3. Esto indica que el valor del Dólar canadiense ha aumentado de manera constante en comparación con los días anteriores.

De este modo, los análisis sugieren que la fortaleza del Dólar canadiense podría estar relacionada con factores económicos favorables, lo que genera expectativas optimistas para su desempeño futuro.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.