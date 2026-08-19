Durante el cierre de mercados de este miércoles, 19 de agosto de 2026, el euro alcanzó los MXN 19.79, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.34% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.8 pesos y un mínimo de 19.73 pesos.

En la última semana, el euro avanzó un 0.44%, pero en el último año registra una variación de -7.45%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia bajista anual.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro encadenó una marcada caída durante siete jornadas y luego repuntó tres días; pese al rebote, el balance sigue levemente negativo.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, situada en 4.20%, es menor que la volatilidad anual de 5.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro se ha mantenido en una tendencia estable en comparación con los tres días anteriores. Este comportamiento sugiere que las fluctuaciones recientes no han alterado significativamente su valor.

La estabilidad en la cotización del Euro puede reflejar un equilibrio en los factores económicos que influyen en su valor, sugiriendo que es un buen momento para evaluar decisiones financieras relacionadas con esta moneda.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.