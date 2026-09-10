Alejandro Valenzuela, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros, durante la presentación del programa "Aprende Finanzas de la A a la Z"

Banco Azteca presentó el programa “Aprende y crece, Finanzas de la A a la Z”, que tiene el objetivo de promover la educación financiera en niños de primaria y secundaria.

Durante el lanzamiento, realizado en Aztlán, Alejandro Valenzuela, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros, aseguró que el programa está diseñado para niños de quinto y sexto grado de primaria, así como de primer grado de secundaria.

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El objetivo, aseguró, es enseñar a los niños para qué sirve el dinero y generar un efecto dominó en su familia y comunidad.

En su participación Silvia Lloréns, directora de Regulación y Educación Financiera de Banco Azteca, dijo que la educación financiera es parte esencial de la inclusión, así como para promover la cultura emprendedora.

Además del programa, Banco Azteca cuenta con distintos instrumentos de educación financiera gratuitos, que incluyen un Diplomado en Educación Financiera y Negocios, avalado por la UNAM, hubs interactivos digitales con realidad virtual y aumentada, así como cursos, conferencias, talleres, webinars, obras de teatro y publicaciones interactivas.

El objetivo del programa es generar una materia optativa disponible para todas las primarias y secundarias del país.

Desde el inicio de este ciclo escolar, estos contenidos son ya parte de 13 instituciones impactando a más de mil estudiantes.

El programa fue desarrollado bajo estándares educativos alineados con recomendaciones de organismos internacionales especializados y está disponible sin costo para todas las familias a través del portal de Banco Azteca.

El contenido se organiza en cinco módulos: Descubriendo el mundo del dinero, El inicio de mi vida financiera, Protección de mi dinero, Formas en las que mi dinero crece y Herramientas financieras de la familia.

A lo largo de 40 clases, los estudiantes son acompañados por personajes virtuales y retos interactivos, con más de 200 recursos digitales —videos, series animadas, infografías y herramientas de inteligencia artificial—, además de materiales de apoyo para maestros y una guía para padres de familia.

“Durante mucho tiempo hablar de dinero era un tema ausente, la materia permitirá entender de forma más profunda el dinero”, dijo la directiva de Banco Azteca en presencia de maestros y alumnos de distintas escuelas.