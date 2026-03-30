Hay una fuerte disputa entre el turismo mexicano y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a los límites que definen la diferencia entre la difusión cultural para promover destinos y la publicidad con fines de lucro. El problema inició cuando el Indautor interpuso una medida cautelar para evitar que Grupo Xcaret usara elementos del patrimonio cultural de los pueblos mayas para promocionar sus destinos. El grupo obtuvo un amparo para detener la suspensión, pero la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisó el caso y consideró que el contrato no era legalmente válido, por lo que decidió levantar la suspensión. De acuerdo con la SCJN, la prioridad es salvaguardar el patrimonio cultural por encima de intereses económicos privados. El caso quedó registrado bajo la referencia Revisión en Incidente de Suspensión 4/2025. En respuesta a la resolución, el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) recordó que México es una potencia turística global, en gran medida por la “riqueza y profundidad de su identidad cultural”. “La protección del patrimonio cultural —particularmente el de los pueblos originarios— es un principio que el sector reconoce y valora plenamente. Al mismo tiempo, su difusión responsable ha sido una herramienta clave para su preservación, reconocimiento y proyección internacional”, dijo. En este sentido, destacó que las empresas mexicanas han contribuido de manera significativa a este esfuerzo, al integrar la cultura en experiencias turísticas que dan visibilidad y desarrollo a esas regiones. “Tal es el caso de Grupo Xcaret, cuya trayectoria ha aportado a la consolidación de destinos como la Riviera Maya, siempre en vinculación con el entorno cultural y social”, detalló. Por ello, el CNET consideró que la resolución se trata de un tema de fondo, en el que se debe buscar un equilibrio entre la protección del patrimonio cultural y los mecanismos que permiten la difusión responsable, a través del turismo, pues ese equilibrio da certeza a la inversión y permite impulsar proyectos que generan empleos y bienestar. “Limitar al sector turístico en la difusión de la cultura mexicana sería una medida de fondo contraproducente. Significaría debilitar uno de los principales atributos que han posicionado a México como un referente global. Nuestra riqueza cultural no solo se preserva: se vive, se comparte y se proyecta al mundo a través del turismo”, advierte el CNET. Por ello, reiteró que es necesario generar certeza para el desarrollo de proyectos turísticos, particularmente aquellos que, como el turismo cultural, contribuyen a proyectar la identidad del país y a detonar el desarrollo regional.