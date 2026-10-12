FUCAM, PASE y Dji premiaron a tres fotógrafos por su trabajo en el concurso "Mujeres que vuelan", enfocado en la prevención del cáncer de mama.

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Uno de los principales problemas que enfrenta el combate al cáncer de mama es la detección oportuna. De acuerdo con FUCAM, solo 30% de los casos que llegan a la institución lo hacen con una detección oportuna.

La falta de acceso al diagnóstico se debe principalmente a la siguientes barreras:

Falta de información

Acceso limitado a servicios de salud

Distancia hacia los centros de salud

Condiciones que pueden dificultar que un mensaje de detección llegue a todas las mujeres, como el idioma.

En este último aspecto, FUCAM y PASE desarrollaron la octava edición de la iniciativa “Que el mensaje viaje hasta salvar vidas”, con el objetivo de llevar ampliar la información sobre la autoexploración y detección oportuna a más comunidades.

Además, María Luisa Guisa, directora general de FUCAM, destacó durante el evento que todos los recursos obtenidos por la campaña se han destinado a fortalecer la infraestructura de diagnóstico y atención, así como a apoyar a las pacientes.

“La detección oportuna puede hacer una diferencia frente al cáncer de mama, por ello es fundamental continuar generando espacios que acerquen información y sensibilicen a más personas sobre la importancia de cuidar su salud. Iniciativas como ésta nos permiten llevar el mensaje de detección a nuevas audiencias y recordar que hablar e informarse, también son formas de cuidarnos”, añadió.

Ampliación del mensaje

Este año a la iniciativa se sumó el colectivo Mujeres que Vuelan para incorporar el arte y la fotografía aérea como herramientas para llevar el mensaje de detección más lejos, cruzar barreras y acercarlo a nuevas comunidades, mencionaron Daniela Ustaran y Adriana Lara, Co-Fundadoras del colectivo.

Para ello, se realizó el concurso de fotografía con causa con una convocatoria nacional a fotógrafas y fotógrafos para realizar imágenes con drones, que muestren la riqueza, tradiciones e identidad de México.

La premisa central del concurso fue que una imagen no solo puede emocionar, también puede informar, generar conciencia y convertirse en una conexión para acercar información importante a más personas.

En el concurso se recibieron más de 180 imágenes, de las cuáles un jurado seleccionó 15 finalistas, que en conjunto construyen una mirada diversa de México.

La premiación se realizó en el Museo Soumaya, donde se reconocieron las seleccionadas y se celebró el talento de quienes encontraron en la fotografía aérea una forma de contar historias y llevar un mensaje de detección más lejos.

La selección estuvo a cargo de un jurado integrado por Isaac Jero, fotógrafo profesional y creador de contenido; Sara García, investigadora y curadora independiente, Doctora en Estudios Culturales por Columbia University, Nueva York; y Blanca Vera, diseñadora, fotógrafa documental y promotora cultural, quienes evaluaron la calidad visual, composición y narrativa de las imágenes, así como su capacidad para representar el propósito social y cultural de la iniciativa.

“En PASE estamos convencidos de que generar conciencia también implica encontrar nuevas formas de acercar mensajes que pueden hacer una diferencia en la vida de las personas. Esta iniciativa nos permite sumar una nueva perspectiva de la mano de Mujeres que Vuelan y demostrar que una fotografía puede convertirse en un vehículo para llevar más lejos un mensaje”, señaló Alexis Reséndiz, director general de PASE.

Además, DJI, empresa especializada en drones, también participó en la entrega de los reconocimientos, donde Tania Fernández, gerente de Retail de DJI, destacó que la innovación tecnológica es una forma de dar nuevas perspectivas.

La exposición de las 15 imágenes finalistas será desplegada en la Central de Autobuses de Oriente, Tapo.