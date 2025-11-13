Todos los bancos cerrarán durante 24 horas y no se podrá hacer operaciones presenciales.

La industria bancaria mexicana busca adaptarse al ritmo de vida de sus clientes. Una de las transformaciones más notables es la ampliación de los horarios de atención, que permitirá a algunos bancos abrir también los sábados, ofreciendo así un servicio más accesible y flexible.

Esta medida busca beneficiar especialmente a quienes tienen limitaciones para acudir a las sucursales de lunes a viernes, y ya varias entidades en la Ciudad de México (CDMX) se han sumado a la iniciativa.

Bancos que abrirán los sábados en México

Dos de las instituciones financieras más importantes del país, BBVA e Inbursa, encabezan esta modernización con la apertura de un grupo selecto de sucursales durante el fin de semana.

Sucursales de Inbursa con atención los sábados

Sanborns Centro Insurgentes: Av. Insurgentes Sur No. 1605, San José Insurgentes, C.P. 03900, Ciudad de México.

Sanborns San Antonio: Insurgentes Sur No. 882, Del Valle Centro, C.P. 03100, Ciudad de México.

Sanborns Parque Delta: Av. Cuauhtémoc No. 462, Piedad Narvarte, C.P. 03000, Ciudad de México.

Sanborns Reforma 222: Reforma, Subancla 03 No. 222, Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México.

Sanborns Buenavista Forum: Av. Insurgentes Nte. 70, Sta. María la Ribera, Cuauhtémoc, C.P. 06400, Ciudad de México.

Los bancos que abrirán durante el fin de semana en todo el país. (foto: archivo). Ugur Karakoc

Sucursales de BBVA abiertas los sábados

World Trade Center: Montecito 38, Nápoles, Benito Juárez, 03810, CDMX.

Gran Sur: Periférico Sur 5550, Pedregal de Carrasco, Coyoacán, 04700, CDMX.

San Jerónimo: Av. San Jerónimo 630, Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, 10200, CDMX.

Nueva Santa María: Av. Plan de San Luis 491, Azcapotzalco, 02800, CDMX.

Félix Cuevas: Félix Cuevas 206, Del Valle Sur, Benito Juárez, 03100, CDMX.

Perisur: Anillo Periférico Sur 4690, Jardines del Pedregal de San Ángel, Coyoacán, 04530, CDMX.

Plaza Observatorio: Av. Observatorio 457, Álvaro Obregón, 01120, CDMX.

Metrópoli Patriotismo: Patriotismo 229, San Pedro de los Pinos, Benito Juárez, 03800, CDMX.

Plaza Leones: Leones 135, Águilas, Álvaro Obregón, 01710, CDMX.

Parque Delta: Av. Cuauhtémoc 462, Piedad Narvarte, Benito Juárez, 03020, CDMX.

Patio Santa Fe: Prol. Paseo de la Reforma 400, Santa Fe, Álvaro Obregón, 01219, CDMX.

Plaza Universidad: Av. Universidad 1000, Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez, 03310, CDMX.

San Juan de Aragón: Av. José Loreto Fabela 55, Gustavo A. Madero, 07920, CDMX.

Toreo: Periférico Blvd. Manuel Ávila Camacho 5, Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, 53390, Estado de México.

Miramontes Zapamundi: Canal de Miramontes 2600, Los Cipreses, Coyoacán, 04830, CDMX.

Días festivos en los que los bancos no abrirán

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha establecido un calendario oficial con las fechas en las que todas las sucursales bancarias permanecerán cerradas durante todo el año, incluso aquellas con horario de fin de semana.

Días sin servicio bancario:

1 de enero (Año Nuevo)

Primer lunes de febrero (Aniversario de la Constitución Mexicana)

Tercer lunes de marzo (Natalicio de Benito Juárez)

28 y 29 de marzo (Semana Santa)

1 de mayo (Día del Trabajo)

16 de septiembre (Día de la Independencia de México)

2 de noviembre (Día de Muertos)

20 de noviembre (Aniversario de la Revolución Mexicana)

12 de diciembre (Día del Empleado Bancario)

25 de diciembre (Navidad)

Aun con el cierre de sucursales en estas fechas, los usuarios podrán realizar operaciones y retirar efectivo en más de 66,000 cajeros automáticos disponibles en todo el país.