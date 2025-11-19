El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó sobre la apertura de dos nuevos Módulos de Servicios Tributarios (MST) en Tulum, Quintana Roo, y Tekax, Yucatán. Esta acción estratégica busca fortalecer la atención presencial.

Los cambios confirmados por el Gobierno de México y el SAT acerca los servicios a contribuyentes. Con esto, el órgano tributario suma un total de 164 oficinas en todo el país. Esta red facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

El SAT

Nuevos módulos del SAT impulsan la atención regional

La instalación de estos módulos forma parte del Plan Maestro 2025 del SAT, enfocado en comunidades con crecimiento poblacional y económico. El objetivo principal es reducir los desplazamientos.

Mejorar la atención a personas físicas también es crucial. El MST Tulum inició operaciones el 10 de noviembre, ubicado en Calle Ook Kot, Manzana 130, en Colonia Maya Pax. El MST Tekax entró en operación el 18 de noviembre, en Calle 53, en la Colonia Centro.

Cambios en el SAT.

Servicios y trámites disponibles en los nuevos MST del SAT

Con esta ampliación, el SAT busca mejorar la cobertura y la disponibilidad de citas para todos los ciudadanos. Se fomenta una cultura tributaria basada en la confianza y la responsabilidad.

En estos nuevos Módulos de Servicios Tributarios los ciudadanos de Tulum y Tekax podrán realizar una diversidad de trámites esenciales, agilizando sus procesos. El órgano tributario garantiza servicios accesibles, modernos y eficientes.