El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México utiliza sus cuentas oficiales en redes sociales para asesorar y mantener actualizados a los contribuyentes sobre las distintas obligaciones con las que cuentan, así como también las gestiones que tienen disponibles para realizar, ya sea de manera online o presencial.

Uno de los trámites por excelencia que les permite a los mexicanos poder emitir facturas es la Cédula de Identificación Fiscal (CIF), un documento que contiene los datos necesarios para identificarse ante el fisco.

En este sentido, desde el organismo recaudador han dado a conocer todas las opciones con las que cuentan para obtener esta credencial. Para ello, deberán seguir un sencillo procedimiento a través de las plataformas oficiales de la entidad.

¿Qué es la CIF y cómo descargarla gratis?

La Cédula de Identificación Fiscal o CIF es un documento que funciona para mostrar de forma rápida los datos del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de cada ciudadano que deba tramitarlo ante el SAT.

Los usuarios que quieran obtener la CIF de forma inmediata tendrán distintas opciones digitales para gestionarla en 3 simples pasos. (Foto: Archivo).

Esta credencial es de utilidad para llevar a cabo cualquier tipo de trámite, como apertura de cuentas bancarias, contratos, solicitudes de empleo y más.

Para descargarla completamente gratis, los contribuyentes podrán hacerlo a través de la aplicación SAT Móvil que ofrecen los sistemas operativos iOS y Android.

Uno por uno: cómo tramitar la CIF en 3 simples pasos

De acuerdo a la información que difundió el organismo recaudador a través de la cuenta oficial que posee en X, los contribuyentes de México que necesiten obtener la CIF podrán hacer desde dos plataformas oficiales: Portal del SAT y SAT Móvil.

Portal del SAT

Ingresar al Portal del SAT a través del enlace sat.gob.mx Dar click en el ícono del búho y seleccionar la opción “Constancia de Situación Fiscal. En la sección de “Material adicional”, seleccionar “Contenidos relacionados” y elegir “Cédula de Identificación Fiscal”. Podrán seguir este procedimiento ingresando con el RFC y Contraseña o e.firma.

SAT Móvil

Ingresar a la aplicación SAT Móvil. En el apartado Mi RFC, seleccionar CIF. Dar click en el ícono para guardarla o descargarla.