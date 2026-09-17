La cotización del euro alcanzó los MXN 19.71 en la sesión de cierre de mercados del jueves, 17 de septiembre de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.39% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

En la última semana, la cotización del euro retrocedió un 0,06% y en el último año acumuló una caída del 7,22%, mostrando una tendencia bajista sostenida.

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, la cotización del euro mostró marcada alternancia: 5 avances y 5 retrocesos, con balance neutro; sin embargo, los dos últimos días cerraron a la baja, dejando un sesgo bajista de corto plazo.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 4.80%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, considerando que la volatilidad anual ha sido del 5.34%.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, dado que el dato de los últimos dos días consecutivos ha sido -1 positivo. Esto indica que su valor ha aumentado en comparación con los días anteriores.

La tendencia sugiere que los inversores podrían tener más confianza en la moneda, lo que podría estimular aún más su apreciación en el corto plazo.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.