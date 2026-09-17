Este jueves, 17 de septiembre de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.2711 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.35%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.35 pesos y un mínimo de 12.33 pesos.

En el mercado del Dólar canadiense, la última semana mostró un leve avance de 0.25%, mientras que en el último año registra -6.24%, reflejando debilidad de fondo pese al repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró un sesgo bajista: 6 caídas y 4 avances, sin jornadas planas; cerró con dos bajas consecutivas tras un breve repunte de dos días.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, con un 5.02%, es menor que la volatilidad anual del 6.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 2 en consecutivo refleja un aumento en su valor. La situación del mercado indica que la recuperación de la moneda se ha mantenido constante en estos días recientes.

Esta mejora en la cotización puede estar impulsada por factores económicos favorables, lo que sugiere una recuperación gradual de la moneda en el contexto actual. Es crucial seguir monitoreando esta tendencia para entender su impacto futuro en el mercado.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.