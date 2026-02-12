La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este martes eliminar el requisito de cinco años de convivencia para acreditar el concubinato, condición que la Ley del ISSSTE exigía para acceder a una pensión y a los servicios médicos de esa institución. Con ello, el organismo incorporará a miles de mexicanos en los próximos meses. Con seis votos a favor y el rechazo de las ministras Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González, el Pleno modificó el criterio que sostenía la integración del Alto Tribunal anterior, al considerar que el contexto social cambió y que hoy existen nuevas formas de entender y conformar la familia. Conoce más sobre el fallo de la Suprema Corte y verifica las condiciones impuestas a nivel nacional para cobrar el apoyo económico. El ministro Irving Espinosa, al presentar el proyecto señaló que la noción de familia evolucionó en las últimas décadas. Al actualizar los criterios del ISSSTE, será posible brindar mayor protección a este grupo de beneficiarios, con acceso a servicios de salud y seguridad social en caso de enfermedad, desempleo, vejez o discapacidad. El funcionario destacó que el concubinato no está regulado de manera uniforme en el país. Mencionó que en estados como Jalisco, Querétaro, Durango y Chiapas se exige una convivencia de tres años; en Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas y la Ciudad de México, dos años; y en el Estado de México y Tabasco, solo un año. En contraste, la ministra Lenia Batres advirtió que eliminar el requisito de los cinco años podría tener complicaciones presupuestales para el sistema de pensiones del ISSSTE. Sin un criterio temporal claro, cualquier persona podría reclamar el reconocimiento como concubino, lo que incrementaría el número de beneficiarios y dificultaría la planeación de las obligaciones pensionarias a futuro. Para Batres, eliminar este parámetro de temporalidad impacta directamente en el uso de recursos públicos destinados a la seguridad social y podría comprometer su viabilidad financiera. La afiliación se realiza de forma presencial en los siguientes lugares: Para iniciar el procedimiento es necesario presentar documentación como: Cabe destacar que el trámite no tiene costo. Para obtener más información, se puede llamar al ISSSTEtel al 4000 1000, donde brindan orientación detallada sobre la seguridad social.