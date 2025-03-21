La falta de limpieza facial antes de dormir puede acarrear efectos adversos, dado que la piel del rostro es una de las áreas más delicadas del cuerpo humano. Según el portal especializado Laboratorio Sorel, “si no se realiza una adecuada limpieza al final del día, los poros de la piel no pueden respirar, acumulando impurezas que manchan el cutis y provocan deshidratación”. Consecuencias de no retirar el maquillaje de la piel Desde el Laboratorio Soriel se han señalado diversas complicaciones que pueden surgir a raíz de una limpieza inadecuada del rostro: Causa envejecimiento prematuro Las células de los órganos con capacidad regenerativa continúan su proceso, dado que la piel se renueva. Sin embargo, si no se retira el maquillaje y no se permite que la piel se regenere durante la noche, las consecuencias serán adversas: se incrementará el estrés cutáneo y se evidenciará un envejecimiento prematuro. Además, se presentarán arrugas, puntos negros y otros signos de envejecimiento de manera más acelerada. Se generan bacterias en el rostro La relevancia de mantener una adecuada rutina de limpieza antes de dormir no se limita únicamente a la eliminación del maquillaje, sino que también es fundamental para eliminar las bacterias que se acumulan en la piel a lo largo del día, las cuales pueden ser generadas por acciones cotidianas como tocarse la cara con las manos. La piel se opaca y se deshidrata La piel necesita producir vitaminas y minerales que promuevan una apariencia saludable y radiante. Sin embargo, cuando el maquillaje obstruye los poros, la piel no puede recomponerse adecuadamente, lo que resulta en un aspecto opaco y deshidratado. Las pestañas se debilitan Las pestañas frágiles son otro de los motivos por los cuales es imperativo no dormir con el maquillaje puesto. Si no se retira la máscara de pestañas, durante la noche esta puede provocar que se sequen, lo que resulta en un debilitamiento y una mayor predisposición a la rotura. Guía para una limpieza facial nocturna efectiva Para lograr una limpieza óptima, es fundamental emplear un gel limpiador o loción específica para tu tipo de piel o para la delicada área de los ojos. Es imperativo seleccionar productos que no sean irritantes y prestar especial atención al momento de retirar el maquillaje. Se debe evitar frotar la piel, ya que esta es particularmente sensible en dicha zona. Asimismo, es recomendable tener precaución con los cosméticos de larga duración, dado que su remoción puede resultar más compleja.