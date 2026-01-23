En esta noticia Futuro complejo

En la primera mitad de enero, la inflación se aceleró a 3.77%, señalan datos del Inegi y se acerca cada vez más al límite superior del rango objetivo del Banco de México (Banxico) de 4%, aunque el incremento en la primera quincena del año fue menor al esperado.

De acuerdo con el área de Estudios Económicos de Banamex, la variación quincenal se explica, principalmente, por el aumento en precios mercancías alimenticias, en parte asociado a los aumentos en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a refrescos y cigarros, a lo que se suma un incremento en mercancías no alimenticias, aunque aún no se han manifestado significativamente los mayores aranceles a países con los que México no tiene acuerdo de libre comercio, y vivienda.

Fuente: Pixabay

El banco señaló que la inflación se aceleró menos de lo esperado durante la primera mitad de este año, debido a que los precios de algunos productos energéticos tuvieron una disminución mayor a la esperada, así como a incrementos menores a lo estimado en las mercancías.

Uno de los escenarios que resulta preocupante para el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el futuro es la inflación subyacente, es decir, la que tiene los productos con menor volatilidad en los precios, porque marcan la tendencia de largo plazo del comportamiento de las mercancías y los servicios.

En este sentido, Banamex señaló que la inflación subyacente “aumentó fuertemente” a 4.47% anual, desde 4.31% en la quincena previa.

Este resultado ubicó a la inflación subyacente por arriba de su promedio histórico de 4.1%.

Al interior, la inflación de mercancías subió a 4.51% (4.31% la quincena anterior) con un fuerte crecimiento en las alimenticias (+72 pb) compensado parcialmente por la caída en las no alimenticias (-24 pb).

“Estimamos un incremento adicional de la inflación anual de mercancías en las próximas quincenas por los efectos del aumento en aranceles (mientras que no anticipamos efectos adicionales por los ajustes a IEPS), que se revertiría gradual y parcialmente conforme transcurra el año dada la apreciación reciente del tipo de cambio y ante un crecimiento económico moderado”, consideró el banco.

Futuro complejo

De acuerdo con Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, la inflación en el primer trimestre de este año promediará 3.88%, lo que representa su mayor nivel desde el primer trimestre de 2024.

La especialista señala que el combate a la inflación está lejos de terminar. “El Banco de México no ha terminado el combate contra la inflación y los riesgos de un repunte

se mantienen sesgados al alza, por lo que sería imperante que el Banco mantenga sin cambios su tasa de interés”, mencionó la especialista.