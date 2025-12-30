Banco del Bienestar entregará hasta 9,000 pesos a miles de mexicanos en enero del 2026: cuáles son los requisitos para recibir el pago

Miles de jóvenes mexicanos podrán acceder al apoyo económico más alto del gobierno federal a partir de enero. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro entregará hasta 9,937 pesos mensuales mediante la Tarjeta del Bienestar a quienes cumplan los requisitos y completen el proceso de capacitación laboral.

El Banco del Bienestar iniciará en enero de 2026 la dispersión de uno de los apoyos económicos, destinado específicamente a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro representa la mayor inversión mensual por beneficiario entre los programas sociales vigentes.

El monto proyectado para 2026 alcanza los 9,937.02 pesos mensuales, resultado del ajuste por inflación y el incremento al salario mínimo previsto para el próximo año. Este apoyo supera significativamente a otros programas del Bienestar, como la Pensión para Adultos Mayores que entrega 6,430 pesos bimestrales o aproximadamente 3,215 pesos mensuales.

La Secretaría del Bienestar, en coordinación con el IMSS, opera este programa que combina apoyo económico con capacitación práctica en centros de trabajo registrados. Los beneficiarios reciben formación laboral durante su participación, preparándolos para su futura inserción en el mercado laboral formal mexicano.

Cuáles son los requisitos para recibir el pago de 9,937 pesos

Los jóvenes interesados deben cumplir condiciones específicas para calificar al apoyo económico. El primer requisito fundamental es tener entre 18 y 29 años de edad al momento de realizar el registro en la plataforma oficial. Además, no deben estar estudiando ni trabajando actualmente, confirmando esta situación mediante declaración bajo protesta de decir verdad.

El proceso de inscripción se realiza exclusivamente a través del portal digital de Jóvenes Construyendo el Futuro. Los aspirantes deben completar su registro en línea proporcionando datos personales, CURP certificada y documentación de identidad vigente. Posteriormente, deben postularse ante un centro de trabajo disponible en el catálogo del programa.

Cómo funciona el programa y forma de pago

Una vez aceptados, los beneficiarios asisten al centro de trabajo asignado donde reciben capacitación práctica en diversas áreas profesionales. Durante este período de formación, que puede extenderse hasta 12 meses, reciben mensualmente el apoyo económico completo depositado directamente en su Tarjeta del Banco del Bienestar.

Los pagos se realizan de manera puntual durante los primeros días de cada mes calendario, garantizando que los jóvenes cuenten con recursos constantes mientras desarrollan habilidades laborales. Este esquema permite a miles de mexicanos adquirir experiencia profesional remunerada sin comprometer ingresos para su subsistencia, facilitando su eventual transición hacia empleos formales permanentes en el mercado laboral mexicano.