Entre enero y octubre de este año, los impuestos que pagan los ciudadanos y las empresas mexicanas ascendieron a MXN $4.49 billones, contra una aportación de MXN $789.5 mil millones provenientes de Petróleos Mexicanos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Con base en estos datos, los impuestos representan 5.6 veces más que la aportación que hace la empresa del estado a la economía nacional.

Además, la dependencia que lidera Edgar Amador Zamora Torres detalló que la aportación de la petrolera cuenta con un apoyo de aproximadamente MXN $254 mil millones, por lo que, al descontar ese respaldo, Pemex solo generó MXN $535.7 mil millones para repartir entre la población mexicana a través de programas de inversión, salud, bienestar o educación.

El apoyo que ha otorgado el Gobierno Federal a Pemex, proviene de una estrategia implementada por la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador que incluye la inyección de capital por parte del gasto federal, así como bajar los impuestos que pagaba la petrolera a la Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), entre enero de 2019 y junio de este año, el gobierno federal entregó MXN $1.48 billones en apoyos a Petróleos Mexicanos.

Los apoyos incluyen aportaciones patrimoniales, estímulos fiscales y otros subsidios y equivalen a un promedio de MXN $623.7 millones diarios.

Los impuestos crecen más

En 2018, último año de gobierno previo a la llegada de Morena a la Presidencia, Pemex aportó MXN $345,608 millones.

En siete años, la aportación de la empresa a las arcas nacionales creció 55%, al descontar el apoyo que otorgó el Gobierno Federal en 2025.

En contraste, el alza de los impuestos que paga la ciudadanía se disparó 76% en el mismo lapso.

“Entre enero y octubre, los ingresos presupuestarios mantuvieron una tendencia al alza, superando el promedio de crecimiento real de la última década (2.2%). Los ingresos no petroleros aumentaron 5.3% real anual y superaron en 110 mil millones de pesos el monto previsto en el programa”, detalló la Secretaría de Hacienda. Además, la recaudación tributaria, que superó su promedio histórico (5.9%).

La dependencia añade que los ingresos por Impuesto Sobre la Renta (ISR) crecieron 5.5% real anual, ubicándose 59 mil millones de pesos por encima del monto calendarizado, en un entorno de mayores salarios reales y dividendos empresariales.