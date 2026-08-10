Tras más de 70 años, vuelve uno de los depredadores más grandes del planeta que se declaró extinto

Un acontecimiento histórico marca un hito sin precedentes para la biodiversidad global en Asia Central. Tras más de siete décadas de haber sido declarado extinto en la región, uno de los depredadores más grandes del planeta ha regresado a su antiguo hábitat natural.

Una tigresa liberada en una vasta reserva natural de Kazajistán encabeza un ambicioso plan de restauración ecológica de largo plazo. Este proyecto internacional busca recuperar el equilibrio de los ecosistemas locales y devolver la vida a una población felina que se creía perdida para siempre.

Tras más de 70 años, vuelve uno de los depredadores más grandes del planeta que se declaró extinto Reuters

¿Qué animal volvió a la naturaleza?

El animal que vuelve a rugir en territorio kazajo es el tigre, concretamente a través de la reintroducción de la subespecie de Amur (Panthera tigris altaica). La gran protagonista de esta histórica liberación es una tigresa llamada Umit (que significa “Esperanza” en idioma kazajo).

Según informó el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales de Kazajistán, Umit es la primera de un grupo de cuatro tigresas trasladadas desde la región de Jabárovsk en Rusia para ser liberadas en la Reserva Natural Estatal Ile-Balkhash, marcando el inicio de un programa que se extenderá durante los próximos 25 años.

¿Por qué el tigre del Caspio se declaró extinto y qué provocó su desaparición?

De acuerdo con registros de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y documentos históricos del gobierno kazajo, el tigre del Caspio (Panthera tigris virgata) habitaba extensas zonas de Asia Central hasta que se extinguió a mediados del siglo XX. Las causas principales de su desaparición incluyeron:

La caza masiva y las campañas de exterminio sistemático iniciadas a finales del siglo XIX.

La destrucción masiva de su hábitat natural y los bosques ribereños (tugai) para el desarrollo agrícola.

La drástica reducción de la población de sus presas habituales.

El último registro oficial de un tigre en Kazajistán data de 1948, cerca del río Ili y el lago Balkhash.

¿Cómo es posible reintroducir una especie extinta usando el tigre de Amur?

La respuesta científica reside en la genética. En 2009, un estudio científico publicado en la revista PLOS ONE por la Universidad de Oxford analizó el ADN de especímenes de museo del tigre del Caspio recolectados entre 1877 y 1951.

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Los investigadores descubrieron que el tigre del Caspio y el tigre de Amur son genéticamente casi idénticos, diferenciándose por solo un nucleótido. Por esta razón, el Grupo de Especialistas en Felinos de la UICN validó el uso del tigre de Amur como el sustituto ecológico perfecto para recuperar la función del superdepredador en el ecosistema.

El proyecto a largo plazo para lograr la recuperación de la especie

El proyecto de reintroducción no se limita a la liberación de Umit. Según datos de World Wildlife Fund (WWF Central Asia), en los últimos años se han liberado en la Reserva Natural Ile-Balkhash más de 500 ciervos de Bujará y decenas de kulanes para restaurar la cadena alimenticia del felino.

A largo plazo, el plan respaldado por el Ministerio de Ecología de Kazajistán busca alcanzar una población estable de entre 50 y 100 tigres en los próximos 25 años, contando con brigadas de vigilancia capacitadas y collares GPS para mitigar cualquier posible conflicto con los ganaderos locales.