El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que ya sostuvieron el primer encuentro con la delegación estadounidense para revisar algunos temas del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC), en la primera ronda de negociaciones con Estados Unidos. En su cuenta de X, el funcionario refirió que el encuentro se realizó con el embajador Jamieson Greer, titular del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y su equipo. “Los equipos técnicos estarán trabajando hoy y mañana a lo largo del día”, refirió Ebrard. Previo a emprender el viaje, el titular de Economía aseguró que las discusiones con Estados Unidos se centrarán en tres temas. El primero de ellos integra la discusión de las vías para reducir la dependencia de los tres países de productos provenientes de Asia. “Esto es relevante, porque no era un tema cuando empezamos hace un año los primeros contactos”, comentó la semana pasada, al concluir un evento protocolario con la industria textil en Puebla. En este mismo sentido, Ebrard mencionó que el segundo punto a tocar en la reunión es el de las reglas de origen. “Todo el comercio que vamos a vivir a partir de ahora va a estar organizado en función de dónde hiciste el producto, no necesariamente su precio. El sistema hasta ahora, desde fines de los 90, era el que produzca más barato y no importa quién lo haga”, dijo. Ahora, el sistema se basará en avalar que la mayor parte de los componentes de los productos sean elaborados dentro de Norteamérica y, en caso contrario, se aplicarán aranceles en función de dónde se hagan las cosas. El tercer punto de las discusiones, abundó, la seguridad de las cadenas de suministro. “Tenemos que ponernos de acuerdo cómo garantizamos el suministro de lo que requerimos. La economía de México, Estados Unidos y más adelante de Canadá”, dijo. Esta es la primera ronda de reuniones que sostendrán ambos países, para alcanzar un acuerdo sobre la revisión del TMEC durante este año. En caso de que no se alcance un acuerdo, las reglas del TMEC establece que el pacto se mantiene vigente, y se inicia una nueva revisión el año siguiente.