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El futuro de la planta de Toyota, en Tijuana, Baja California, todavía no está definido, dijo la Secretaría de Economía.

El lunes 6 de julio, Toyota anunció una inversión de u$s 3,600 millones para instalar una segunda línea de ensamble en su planta de San Antonio, Texas, donde producirá aproximadamente 150 mil unidades anuales de la camioneta Tacoma, a partir de 2030, que actualmente se arman en la planta de Tijuana, Baja California.

En este sentido, la Secretaría de Economía reconoció en un comunicado que “hace días” Toyota México le anunció que transferirá la producción del vehículo Tacoma, de Baja California a Estados Unidos, como parte de un proceso de reestructuración de sus operaciones globales.

“El traslado de la producción no ocurrirá de manera inmediata, sino que se iniciará un proceso gradual que concluirá en 2030. De igual manera Toyota continúa en análisis del futuro que tendrá la planta a partir de 2030”, señaló la dependencia que lidera Marcelo Ebrard.

El mensaje de la Secretaría de Economía ocurrió un día después de que Toyota anunció su inversión en Estados Unidos.

Más caro el caldo

La empresa nipona abrió la planta de Tijuana en 2004, y desde entonces acumula una inversión aproximada de u$s 626 millones.

Esta cifra contrasta con u$s 3,600 millones que destinará a la instalación de una segunda línea de ensamble en la planta de San Antonio, Texas, para producir la misma cantidad de unidades de Tacoma.

El primer desembolso en Tijuana ocurrió en 2004, cuando Toyota abrió la planta en Baja California, con un monto de u$s 140 millones.

Para 2016, la compañía añadió u$s 150 millones para ampliar 60% la capacidad de producción de la ensambladora en la frontera mexicana.

Finalmente, apenas hace dos años, justo en el año de las elecciones en Estados Unidos, la compañía realizó su inversión más grande en esa sede, con un monto de u$s 336 millones, que destinó a un paquete de expansión y preparación para nuevas versiones del vehículo, de acuerdo con el gobierno de Baja California.

Actualmente, la empresa cuenta con más de 3,000 empleos directos y tiene contacto con un estimado de 1,500 proveedores in situ.