GNP Seguros, de la mano de su filial Médica Móvil, está invirtiendo u$s 8 millones en la adquisición de un porcentaje de las acciones de Meddi, startup mexicana de tecnología para la salud con sede en Guadalajara. Con más de 120 años de experiencia en el sector asegurador, GNP Seguros está apostando por la innovación y el uso de nuevas tecnologías para enfocarse en la prevención e identificar riesgos de salud en etapas tempranas, generar nuevos hábitos y un mejor estilo de vida, que reduzca la incidencia de enfermedades crónico degenerativas. Esta adquisición permite a GNP abarcar desde la prevención hasta la protección financiera de sus clientes en el ramo de gastos médicos mayores donde, según sus propias cifras, lidera el mercado con más del 24% del total de participación. GNP Seguros afirma, además, que cuenta con una participación de mercado total de 13.3% en el sector asegurador. Meddi es una plataforma tecnológica que busca desarrollar un ecosistema digital para conectar a empresas, aseguradoras y usuarios para que estos puedan llevar un seguimiento puntual de sus hábitos, estado de salud y detectar puntos de riesgo de salud para que puedan ser atendidos con oportunidad. La inversión en Meddi impulsa un cambio en los modelos de prevención en México. “Estamos apostando por la implementación de un modelo integral de salud que utiliza datos para anticipar riesgos, integrando biomarcadores digitales y planes de salud personalizados, lo que nos permitirá tener un mayor acercamiento con nuestros asegurados y cuidar de cerca su salud”, mencionó Jesús Martínez, director general de GNP Seguros, en el anuncio de la inversión. Actualmente Meddi tiene cobertura a nivel nacional y cuenta con más de 58 hospitales aliados, más de 5 mil especialistas y más de 300 laboratorios en convenio. Fundada en 2017 por Pablo Emmanuel Aguirre Zavala y Roberto Riestra Ruiz, esta health tech ha recibido respaldo financiero, en etapa semilla, de CAPEM México, ID345, Enlaces, Open Water Investment y Unreasonable México. Pablo Aguirre, CEO y cofundador de Meddi, dijo en un comunicado que su propósito es que cuidar la salud sea tan fácil como usar una aplicación en el día a día. “La alianza con GNP y Médica Móvil nos permite llevar esta visión a otra escala y construir un ecosistema donde la prevención, la atención y la protección están realmente conectadas”, recalcó. El cofundador de Meddi, Roberto Riestra Ruiz, director de expansión y crecimiento, añadió que esta inversión los acerca al sueño de una Latinoamérica donde el acceso a la salud sea asequible, accesible y de calidad para todos.