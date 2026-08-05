Prosperidad Social confirmó el cronograma de pagos de Renta Ciudadana, Colombia Mayor y otros programas correspondientes a agosto de 2026.

Prosperidad Social dio a conocer el cronograma oficial de pagos correspondiente a agosto de 2026, en el que se establecen las fechas previstas para la entrega de los recursos de programas como Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Compensación del IVA, Línea de Emergencia y Renta Joven.

La entidad también reiteró que todas las transferencias son gratuitas y que la información debe consultarse únicamente por los canales oficiales.

El calendario permitirá a millones de beneficiarios conocer con anticipación cuándo podrán retirar sus incentivos económicos, aunque Prosperidad Social aclaró que las fechas podrían modificarse por razones de disponibilidad financiera.

Fechas de pago de Renta Ciudadana y Compensación del IVA en agosto de 2026

Uno de los pagos más esperados corresponde al cuarto ciclo de Renta Ciudadana y Compensación del IVA, cuya entrega está programada para iniciar a partir del 21 de agosto.

Los beneficiarios podrán consultar la modalidad de pago y los puntos habilitados a través de los canales oficiales de Prosperidad Social, que insistió en evitar intermediarios o mensajes provenientes de fuentes no autorizadas.

Prosperidad Social confirmó el cronograma de pagos de Renta Ciudadana, Colombia Mayor y otros programas correspondientes a agosto de 2026. Prosperidad Social

Cronograma de Colombia Mayor: cuándo cobran los beneficiarios

Prosperidad Social confirmó que el sexto ciclo de Colombia Mayor comenzó el 29 de julio y se extenderá hasta el 19 de agosto, por lo que los adultos mayores aún tienen plazo para reclamar el incentivo correspondiente.

Además, la entidad informó que el séptimo ciclo está previsto para iniciar el 31 de agosto, descartando así un pago unificado de los ciclos 6 y 7 durante julio, como se había contemplado inicialmente en una programación preliminar.

La entidad recomendó a los beneficiarios consultar permanentemente los canales oficiales para verificar cualquier modificación en las fechas.

Renta Joven y Línea de Emergencia también tienen fechas definidas

El cronograma de agosto también contempla nuevos pagos para otros programas sociales.

La Línea de Emergencia iniciará su segundo ciclo el 11 de agosto, mientras que el tercer ciclo está previsto para comenzar el 24 de agosto.

Por su parte, Renta Joven dará inicio al cuarto ciclo de pagos el 31 de agosto, según la programación publicada por Prosperidad Social.

Qué pasará con Jóvenes en Paz y cuáles son los canales oficiales

En relación con Jóvenes en Paz, Prosperidad Social informó que los pagos regulares continúan suspendidos mientras el Gobierno nacional define qué entidad asumirá la administración del programa, tras la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad.

La entidad explicó que actualmente solo puede gestionar algunos pagos relacionados con rechazos bancarios de ciclos anteriores, siempre que los beneficiarios solucionen las novedades registradas.

Finalmente, Prosperidad Social recordó que todos los trámites son gratuitos y recomendó consultar únicamente su página web, el canal oficial de WhatsApp, el formulario de PQRSDF y las gerencias regionales para obtener información actualizada sobre los programas sociales y evitar posibles fraudes.