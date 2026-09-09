Kushki redujo de seis a nueve meses a cuestión de días el tiempo que puede tomar el desarrollo o adaptación de algunos productos para sus clientes, como parte de su estrategia para responder con mayor rapidez a las necesidades de los comercios, aseguró Beatriz Peinador, Country Manager de Kushki en México, en entrevista con El Cronista.

La compañía cuenta con una plataforma de desarrollo de producto que le permite acelerar hasta tres veces estos procesos.

De acuerdo con Peinador, una modificación solicitada por un cliente que anteriormente podía requerir varios meses ahora puede resolverse en algunos casos en cuestión de días.

“Antes, para desarrollar un producto porque un cliente necesitaba una adaptación, hablábamos de seis, nueve meses en hacer todo y ahora, en casi días, en algunos casos, hemos conseguido hacer esos desarrollos”, señaló.

Esta capacidad forma parte de una estrategia más amplia de Kushki para competir en un mercado donde los comercios demandan soluciones que no sólo permitan cobrar, sino también mejorar la operación, reducir riesgos y facilitar la gestión de sus pagos.

De procesar pagos a resolver problemas del comercio

La evolución del negocio de pagos está llevando a los adquirentes a ampliar su oferta más allá del procesamiento de transacciones.

Para Kushki, factores como la prevención de fraude, las tasas de aprobación, la conciliación, la trazabilidad y la simplificación operativa tendrán cada vez más peso para los comercios al momento de elegir un proveedor.

En este escenario, la compañía utiliza los datos generados por las transacciones para identificar patrones y apoyar decisiones sobre aprobación y riesgo. También desarrolló internamente una herramienta que analiza información de operaciones realizadas en distintos mercados y sectores, como retail y viajes.

La apuesta es que ese conocimiento permita tomar decisiones más precisas y, al mismo tiempo, detectar oportunidades para adaptar o desarrollar soluciones para los clientes.

Peinador explicó que este modelo combina procesos automatizados con supervisión humana, de manera que las herramientas tecnológicas puedan analizar señales y hacer recomendaciones, pero dentro de parámetros y controles definidos.

México toma protagonismo

La expansión de estas soluciones ocurre mientras México gana mayor peso dentro de la operación de Kushki.

El país representa casi 40% del volumen que procesa la compañía en América Latina y la empresa proyecta crecer cerca de 50% durante 2026.

Kushki tiene presencia en México, Chile y Ecuador, y busca aprovechar su infraestructura regional para atender a empresas que necesitan operar tanto en canales físicos como digitales.

Uno de los diferenciadores que plantea la compañía es que un negocio pueda utilizar una sola integración para acceder a sus capacidades regionales, lo que busca facilitar la expansión de empresas mexicanas hacia otros mercados.

“México es un país increíble y ahora mismo combina escala, sofisticación empresarial y un enorme espacio de digitalización”, afirmó Peinador.

Para la operación mexicana, la estrategia contempla acelerar el crecimiento, simplificar la expansión regional de sus clientes y ampliar el acceso a herramientas tecnológicas para fintech, plataformas y otros participantes del ecosistema.

Tarjetas y SPEI convivirán

Mientras el mercado mexicano incorpora nuevas formas de pago, Kushki no prevé que las tarjetas pierdan su relevancia en el corto o mediano plazo.

Peinador consideró que factores como la aceptación, el crédito, la protección al consumidor y los programas de recompensas mantendrán a las tarjetas como un medio importante para los consumidores.

Al mismo tiempo, las transferencias instantáneas y otros métodos digitales seguirán ganando espacio, por lo que el escenario que vislumbra la compañía es de convivencia entre distintas alternativas.

La diferencia estará cada vez más en el contexto de la operación: el comercio, el tipo de compra, la industria y las preferencias del consumidor determinarán cuál es el medio más conveniente.

Además, las tarjetas podrían volverse menos visibles para los usuarios al integrarse en wallets mediante procesos de tokenización.

Más de 400,000 comercios

Kushki cuenta actualmente con más de 400,000 comercios activos en América Latina, desde grandes corporativos hasta pequeñas y medianas empresas, y México concentra el mayor número.

La compañía busca que esta red avance hacia una mayor digitalización, particularmente entre negocios que todavía dependen del efectivo.

Para los pequeños comercios, el reto no consiste únicamente en aceptar pagos digitales, sino en encontrar soluciones que les permitan mantener una operación sencilla y obtener beneficios como mayor trazabilidad y facilidad para conciliar sus ingresos.

El crecimiento en el uso de smartphones y la mayor familiaridad de los consumidores con las transacciones digitales están impulsando ese cambio.

En este contexto, Kushki apuesta por una industria de pagos donde la competencia ya no estará únicamente en las comisiones o en quién procesa más operaciones, sino en quién puede ofrecer al comercio una infraestructura más completa, flexible y capaz de acompañarlo desde el cobro hasta la gestión de sus transacciones.