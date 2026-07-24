La astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta viernes, aquellos nacidos bajo el signo de Leo tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Leo para este viernes

Últimamente te sientes un poco inquieto: son sensaciones poco agradables que provienen de una situación que aún no controlas. No dudes en tomar las medidas necesarias para aclarar tus dudas.

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Hoy, Leo, tu magnetismo brilla y favorece encuentros cálidos; si estás en pareja, un gesto sincero fortalecerá el vínculo y si estás soltero, acepta una invitación espontánea. La compatibilidad del día se enciende con Aries, con quien la chispa y la diversión fluirán con naturalidad.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este viernes?

Leo, en el trabajo la suerte te favorece si conviertes la inquietud en acción: identifica lo que aún no controlas, pregunta lo necesario y toma hoy una medida concreta; al aclarar tus dudas, se abrirán oportunidades.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo debe cuidar su salud con una alimentación equilibrada, ejercicio regular, buen descanso, hidratación adecuada y chequeos médicos periódicos.

Consejos de hoy para Leo

Respira y ordena tus ideas. Aclara una duda con alguien de confianza. Enfócate en una sola tarea que controles.

En este panorama, leer a diario el horóscopo se perfila como una guía para anticipar tendencias y asomarse a lo que viene.