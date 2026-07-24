Este viernes, las personas del signoVirgo podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo, la salud y en el amor.

Dentro de esta noticia, también podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Virgo para este viernes

Te corresponderá guiar a otros por la senda de la verdad. No te dejes llevar por la felicidad que otros solo aparentan. Encuentra en tu interior tu propio jardín de dicha. Fomenta nuevas amistades y afianza los lazos de siempre bajo el cielo estrellado. La disciplina y el esfuerzo adicional que inviertas ahora en tu trabajo se traducirán en más ganancias y reconocimientos.

El horóscopo del día para Virgo (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Virgo, según el horóscopo?

Hoy, Virgo tendrá buena racha en el amor, con conversaciones claras y gestos tiernos que fortalecen la conexión. Compatibilidad destacada con Tauro, ideal para armonía y estabilidad emocional.

¿Cómo le irá en el trabajo a Virgo este viernes?

Virgo, en el trabajo tu suerte crece: te corresponderá guiar a otros por la senda de la verdad; no te dejes llevar por la felicidad que otros solo aparentan; encuentra en tu interior tu propio jardín de dicha y, bajo el cielo estrellado, fomenta nuevas amistades y afianza los lazos de siempre

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Virgo

Virgo cuida su salud con rutinas ordenadas y realistas: prioriza el descanso, alimentación sencilla y digestiva, hidratación y ejercicio moderado; evita el perfeccionismo, toma pausas para relajarte y escucha a tu cuerpo.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Virgo

Guía a otros con verdad. No te compares: cultiva tu dicha interior. Hoy pon disciplina extra y fortalece amistades auténticas.

En este panorama, leer a diario el horóscopo se perfila como una guía para anticipar tendencias y asomarse a lo que viene.