Las festividades navideñas llegaron con ajustes especiales en los horarios de las principales cadenas comerciales de México. Walmart operará el 24 de diciembre desde las 07:00 hasta las 21:00 horas, mientras que el 25 de diciembre abrirá de 10:00 a 21:00 horas. Estas modificaciones responden a la necesidad de equilibrar el servicio a clientes con el descanso de los trabajadores durante uno de los días festivos más importantes del año.

El 25 de diciembre está reconocido como día de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo (LFT) , lo que obliga a las empresas a ajustar sus operaciones. Sin embargo, la mayoría de las cadenas de supermercados mantienen servicio reducido para atender a quienes necesitan productos de última hora.

Los horarios extendidos del 24 de diciembre buscan facilitar las compras previas a la cena de Nochebuena, mientras que las jornadas más cortas del 25 permiten que empleados compartan con sus familias.

Cuáles serán los horarios de las principales cadenas de supermercados en Navidad

Costco México anunció que el 24 de diciembre operará de 9:00 a 17:00 horas, pero permanecerá completamente cerrado el 25 de diciembre. Esta decisión aplica a todas las sucursales del país, por lo que quienes dependen de esta cadena deben anticipar sus compras. Las gasolineras Costco también modificarán su horario, operando el 24 de diciembre de 6:00 a 18:00 horas, pero permanecerán cerradas el día de Navidad.

Chedraui estableció que el 24 de diciembre atenderá de 7:00 a 20:00 horas, y el 25 de diciembre operará de 10:00 a 20:00 horas. Este horario se mantiene relativamente consistente con años anteriores, brindando flexibilidad a los clientes que requieren ingredientes adicionales durante el día festivo. La cadena recomienda verificar horarios específicos por sucursal, ya que pueden existir variaciones menores dependiendo de la ubicación.

Soriana informó que el 24 de diciembre abrirá desde las 7:00 de la mañana hasta las 20:00 horas, mientras que el 25 de diciembre el servicio será de 11:00 a 21:00 horas. Los clientes pueden confirmar horarios específicos de cada sucursal a través del WhatsApp oficial de Soriana en el número +52 1 55 5062 8019 , donde asesores brindan información actualizada y resuelven dudas sobre disponibilidad de productos.

Abren los supermercados y shopping el 24 y 25 de diciembre con horarios especiales.

Sam’s Club, el club de membresías perteneciente al grupo Walmart, ajustó sus horarios de manera similar a otras cadenas. El 24 de diciembre cerrará a las 18:00 horas, permitiendo salida anticipada de empleados, mientras que el 25 de diciembre operará de 10:00 a 20:00 horas. Esta programación considera la menor afluencia esperada durante el día festivo sin dejar desatendidos a los socios que requieren realizar compras urgentes.

Cómo evitar contratiempos en las compras navideñas

Las tiendas de conveniencia como Oxxo y 7-Eleven mantienen operaciones prácticamente normales durante las festividades, con muchas sucursales funcionando las 24 horas. Estas opciones resultan ideales para compras de emergencia o productos olvidados de último momento . Sin embargo, su inventario es más limitado comparado con supermercados de formato completo, por lo que no sustituyen una compra planificada de ingredientes para la cena navideña.

Los expertos en comercio minorista recomiendan realizar las compras principales antes del 23 de diciembre para evitar aglomeraciones y garantizar disponibilidad de productos. Durante el 24 de diciembre, las sucursales registran su mayor afluencia del año, con tiempos de espera en cajas que pueden extenderse hasta 45 minutos en horas pico. Acudir temprano en la mañana o después de las 15:00 horas reduce significativamente los tiempos de espera y mejora la experiencia de compra.