La astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta viernes, aquellos nacidos bajo el signo de Virgo tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Virgo para este viernes

Aparte de tus pensamientos toda preocupación o desasosiego, porque hoy todo lo que te rodea tiene una energía favorable. Tu salud también se fortalece notablemente y eso disipará miedos que no tenían fundamento. Déjate guiar por tus pasiones, ya que descubrirás ámbitos desconocidos.

¿Cómo le irá en el amor a Virgo, según el horóscopo?

Virgo tendrá hoy buena suerte en el amor; la sinceridad y los pequeños detalles fortalecerán vínculos y atraerán nuevas conexiones. Compatibilidad del día: Tauro.

¿Cómo le irá en el trabajo a Virgo este viernes?

Virgo, hoy la suerte en el trabajo te acompaña: la energía a tu alrededor fluye a tu favor y, con tu vitalidad en alza, se disipan temores infundados. Déjate guiar por tus pasiones y explora proyectos nuevos; allí surgirán oportunidades y reconocimiento.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Virgo

Como Virgo, cuida tu salud con rutinas ordenadas: alimentación equilibrada rica en fibra y agua, ejercicio moderado y sueño regular. Evita el perfeccionismo que eleva el estrés; practica respiración, pausas activas y revisiones preventivas.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).

Consejos de hoy para Virgo

Centra la mente y suelta preocupaciones. Cuida tu salud y aprovecha la energía del día. Sigue tus pasiones y explora algo nuevo.

En este contexto, la consulta diaria del horóscopo se perfila como un hábito informativo: una guía breve para anticipar tendencias y tomar el pulso del día a día sobre lo que podría deparar el futuro.