La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino.

Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Leo y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

El horóscopo de este viernes para Leo

En Leo, un ánimo sereno protege el bienestar y la imagen, mientras la ira solo resta energía.

La prudencia al hablar marca la diferencia; una breve pausa, como contar hasta diez, aclara el mensaje.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Leo?

Este 2026-08-28 en el trabajo, Leo, te irá mejor si mantienes la calma y no te dejas llevar por emociones negativas como la ira; un arrebato podría perjudicar tu imagen. Sé prudente con lo que dices, cuenta hasta diez antes de hablar y responde con serenidad: así evitarás roces, ganarás respeto y cerrarás el día con buen pie.

Leo: así te irá en el amor este viernes

Leo, en el amor hoy te irá mejor si mantienes la calma y no te dejas arrastrar por la ira; al elegir la serenidad, tu atractivo se realza y las conversaciones fluyen, favoreciendo acercamientos sinceros y reconciliaciones.

Tu mayor compatibilidad del día es con Libra, cuyo equilibrio y diplomacia armonizan tu fuego: juntos podrán evitar tensiones, acordar puntos medios y disfrutar de muestras de cariño sin dramas.

Los números de la suerte para Leo

Para los Leo, sus números de la suerte son "52, 40, 80, 77" y pueden servirles para orientar decisiones, elegir fechas clave o probar suerte en juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Leo, para cuidar tu salud mental hoy, evita dejarte llevar por la ira: respira profundo y cuenta hasta diez antes de hablar y libera tensión con una breve caminata o estiramientos.