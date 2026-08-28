Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este viernes, 28 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

taurinos

amor, la salud y el trabajo

Horóscopo de hoy viernes 28 de agosto para Tauro

Para Tauro, aflora un ánimo lúdico que favorece compartir con alguien especial o salidas simples fuera de la rutina.

Gastar en proporción a los ingresos sostiene la estabilidad y previene inconvenientes posteriores.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Tauro?

Tauro, en el trabajo este 2026-08-28 te sentirás más juguetón y con ganas de compartir, lo que impulsará la colaboración y la creatividad fuera de la rutina; aun así, controla los gastos y el uso de recursos para mantenerlos dentro del presupuesto y evitar problemas posteriores, equilibrando el entusiasmo con una gestión prudente.

Tauro: así te irá en el amor este viernes

Tauro, hoy tu lado más juguetón y tierno aflora: te apetecerá compartir las fiestas con alguien especial o salir de la rutina con un plan distinto. En el amor, muestra tu afecto con detalles sencillos y disfruta el momento; si estás en pareja, una cita espontánea fortalecerá el vínculo; si estás soltero, un encuentro casual puede encender la chispa.

La compatibilidad del día se inclina hacia Cáncer, con quien fluirán la calidez y las ganas de celebrar. Eso sí, vigila los gastos y elige planes afectuosos pero acordes a tu presupuesto: la conexión valdrá más que el derroche.

Los números de la suerte para Tauro

Los números de la suerte para Tauro son 46, 34, 14 y 61; pueden servir para tomar decisiones, elegir fechas clave y atraer buena energía en proyectos personales y financieros.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Tauro, canaliza tu lado juguetón en planes sencillos y económicos: camina al aire libre, mantén tu rutina de sueño e hidrátate, para disfrutar sin estrés financiero y cuidar tu salud mental y física.