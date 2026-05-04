Este lunes, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta nota, las personas del signoVirgo podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte. Buscarás que respeten tus ideas y eso está muy bien; pero también escucha a los demás y permite que te compartan las suyas. Si mantienes la mente abierta, hoy aprenderás algo interesante y positivo. Esa es la postura más sensata para ti. Hoy, Virgo, la suerte en el amor será serena y favorable: un gesto sincero acercará corazones y las palabras fluirán con claridad. Compatibilidad destacada con Tauro, ideal para planes sencillos y afectuosos. Hoy, Virgo, la suerte en el trabajo se activa si defiendes tus ideas y, a la vez, escuchas las de los demás. Con la mente abierta, aprenderás algo positivo que impulsará tus metas. Virgo puede cuidar su salud con rutinas ordenadas, alimentación equilibrada y sueño regular; el ejercicio moderado y la respiración o meditación ayudan a reducir el estrés y mantener energía estable. Escucha con mente abierta. Da espacio a otras ideas. Anota lo que aprendas hoy. En este contexto, la consulta diaria del horóscopo se perfila como una referencia útil para anticipar decisiones y seguir de cerca lo que depara el futuro.