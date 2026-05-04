Este lunes, la astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta nota, las personas del signoGéminis podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte. Una sonrisa será la forma más eficaz de zanjar una discusión con tu pareja o con algún familiar. No es que te burles de esa persona, sino que sabes poner paz con tacto. Lo harás con gracia y cariño y eso te resultará muy valioso. Reservarás tiempo para tus pasatiempos personales. Hoy, Géminis disfrutará de chispas románticas y conversaciones que fluyen con naturalidad; confía en tu ingenio y evita la prisa. Compatibilidad destacada con Libra, que armoniza tu energía y favorece acuerdos afectivos. Géminis, en el trabajo tu sonrisa y tacto pondrán paz con gracia y cariño, atrayendo buena suerte y acuerdos favorables. Reservar tiempo para tus pasatiempos renovará tu ánimo e ideas, potenciando oportunidades laborales. Géminis, equilibra tu mente inquieta con hábitos simples: duerme bien, hidrátate, limita pantallas, camina al aire libre y practica respiración para reducir el estrés. Sonríe para calmar tensiones. Responde con tacto y cariño. Reserva tiempo para tus pasatiempos. Así, la lectura diaria del horóscopo se mantiene como una referencia cotidiana para anticipar tendencias y seguir de cerca lo que podría deparar el futuro.