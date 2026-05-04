Este lunes, la astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta nota, las personas del signoSagitario podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte. Con los problemas de salud ya superados, enfócate en realizar actividades que te despejen y te ayuden a mantener el equilibrio. No se trata de hacer deportes de riesgo, sino de ser constante. Hoy es un buen momento para empezar. Hoy, Sagitario tendrá buena estrella en el amor; la franqueza y el humor abrirán puertas a conexiones genuinas. Compatibilidad del día: Aries. Sagitario, en el trabajo tu suerte repunta si cuidas tu equilibrio: con la salud ya superada, date espacios para despejarte y sé constante; evita riesgos. Hoy es un buen momento para empezar. Sagitario, cuida tu salud equilibrando tu energía aventurera con descanso: prioriza ejercicio regular y estiramientos para las caderas, una alimentación equilibrada, buena hidratación y evita excesos. Camina 20 minutos al aire libre. Practica 5 minutos de respiración consciente. Elige una actividad suave y sé constante desde hoy. En este contexto, la consulta diaria del horóscopo se perfila como una referencia útil para anticipar decisiones y seguir de cerca lo que depara el futuro.