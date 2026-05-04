La astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta lunes, aquellos nacidos bajo el signo de Acuario tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales. Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. Si estás pasando por un bache emocional, hoy es un momento propicio para apoyarte en tus amigos: podrán escucharte con calma y ofrecerte su opinión o el consuelo que necesitas frente a esas preocupaciones. Sigue un consejo que te será muy útil. Acuario atraerá miradas y conexiones sinceras durante el día; una charla ligera puede convertirse en algo especial si muestras tu autenticidad. Compatibilidad destacada hoy con Géminis. Acuario, hoy tu suerte laboral crece si, pese al bache emocional, te apoyas en amigos o colegas: su escucha serena y un consejo útil te ayudarán a destrabar preocupaciones y abrir una oportunidad. Acuario, cuida tu salud equilibrando mente y cuerpo: duerme bien, hidrátate, aliméntate con balance, muévete con rutinas creativas, gestiona el estrés y realiza chequeos preventivos. Llama a un amigo y cuéntale cómo te sientes. Pide su opinión y quédate con un consejo práctico. Da un pequeño paso hoy siguiendo ese consejo. En este contexto, la consulta diaria del horóscopo se perfila como una referencia útil para anticipar decisiones y seguir de cerca lo que depara el futuro.