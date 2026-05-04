La astrología occidental presagia el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros. Los individuos que nacieron bajo el signo de Capricornio este lunes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales. También, podrán conocer cuáles son sus cifras de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. Te irá de maravilla en el ámbito laboral. Ya trabajes por cuenta propia o en una empresa, tendrás ocasión de brillar y demostrar tus capacidades, especialmente tu creatividad. Tus ideas serán muy bien recibidas y te convertirás en el foco de atención. Las personas de Capricornio tendrán hoy buena suerte en el amor, favorecidas por la estabilidad y la claridad en lo que sienten; su mayor compatibilidad del día será con Tauro. Capricornio tendrá mucha suerte en el trabajo: ya sea por cuenta propia o en una empresa, brillará por su creatividad, sus ideas serán bien recibidas y se convertirá en el centro de atención. Capricornio cuida su salud equilibrando trabajo y descanso, durmiendo bien, moviéndose con regularidad para fortalecer huesos y articulaciones, comiendo de forma sencilla e hidratándose. Llega con una idea creativa concreta. Ofrécete a liderar una tarea clave. Expón tus propuestas con claridad. En este contexto, la consulta diaria del horóscopo se perfila como una referencia útil para anticipar decisiones y seguir de cerca lo que depara el futuro.