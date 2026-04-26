Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este domingo, 26 de abril de 2026. Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los leoninos Para Leo, hoy destaca el movimiento: ejercicio, deporte o un paseo breve favorecen recuperar el tono perdido y reavivar la confianza corporal. Sin pereza y con repeticiones moderadas en momentos placenteros, el hábito tiende a consolidarse y el bienestar regresa sin forzar. Leo, hoy 2026-04-26 tu desempeño laboral mejora si canalizas tu energía con movimiento: un paseo breve o pausas activas te darán claridad y empuje para recuperar el ritmo de antes. Evita la pereza, organiza prioridades y mantén la constancia; así avanzarás con eficacia y podrás destacar en tareas y colaboraciones. Leo, hoy tu magnetismo crece al mover el cuerpo: una salida activa, clase o paseo reavivará la chispa en el amor. En pareja, compartir ejercicio fortalecerá la conexión; si estás soltero, podrías atraer miradas en entornos donde fluya la energía. Compatibilidad destacada con Sagitario: su ánimo aventurero encaja con tu ímpetu y convierte una actividad al aire libre en juego de seducción. Juntos, la acción se transforma en complicidad y buen humor. Los números de la suerte de Leo son "23, 24, 72, 57" y les pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones y atraer buena fortuna. Leo, hoy prioriza moverte: sal a caminar o practica el deporte que más disfrutas para recuperar tu forma y motivarte a hacerlo con frecuencia; evita la pereza y celebra cada pequeño avance.