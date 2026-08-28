La astrología occidental presagia el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Los individuos que nacieron bajo el signo de Leo este viernes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

También, podrán conocer cuáles son sus cifras de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Leo para este viernes

Hoy, todo lo que emprendas será ameno o entretenido; eso te levantará el ánimo y te sentará de maravilla, especialmente si implica a tu familia, a la que quizás has prestado poca atención últimamente. Recuperarás ese vínculo.

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Leo, hoy tu carisma brilla y un gesto sincero puede encender el romance; evita el orgullo y toma la iniciativa. Compatibilidad del día: Aries.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este viernes?

Leo, hoy la suerte te acompaña en el trabajo: todo lo que emprendas será ameno y te levantará el ánimo; si involucras a tu familia para apoyarte o inspirarte, te sentará de maravilla y recuperarás ese vínculo.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo debe cuidar su salud con buena alimentación, ejercicio regular, descanso suficiente e hidratación, además de manejar el estrés, evitar excesos y realizar chequeos médicos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Leo

Empieza con una tarea que disfrutes; comparte una actividad con tu familia; haz pausas breves para saborear tu buen ánimo

En este contexto, la consulta diaria del horóscopo se perfila como un hábito informativo: una guía breve para anticipar tendencias y tomar el pulso del día a día sobre lo que podría deparar el futuro.