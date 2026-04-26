La astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta domingo, aquellos nacidos bajo el signo de Géminis tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales. Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. El novilunio en tu signo impulsa hoy tu esfera sentimental de forma muy favorable. Tu relación de pareja pasa por un buen momento, aunque aún no te has animado a compartir con tu pareja un capítulo de tu pasado que para ti es significativo. El miedo te frena a abrirte por completo, pero debes reconocer que esas preocupaciones no tienen fundamento. Atrévete, sé valiente. Hoy, Géminis brilla en el amor con encuentros ligeros y charla chispeante; la mayor compatibilidad del día será con Libra. Géminis, con el novilunio en tu signo tu suerte en el trabajo repunta: se abren oportunidades para iniciar proyectos y lograr apoyos si comunicas con confianza. Géminis, cuida tu salud equilibrando tu mente inquieta con hábitos simples: sueño regular, buena hidratación y comidas ligeras. Alterna la estimulación mental con movimiento suave (paseos, estiramientos) y practica pausas de respiración para reducir el estrés y evitar la sobrecarga. Confía en tu relación. Comparte ese capítulo de tu pasado. Atrévete y ábrete sin miedo. En suma, el horóscopo diario, entendido como entretenimiento, ofrece sin garantías una lectura de tendencias y estados de ánimo; seguirlo cotidianamente aporta contexto y mantiene el pulso sobre lo que podría deparar la jornada.