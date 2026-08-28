Este viernes, las personas del signoAcuario podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo, la salud y en el amor.

Dentro de esta noticia, también podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Acuario para este viernes

Si has iniciado un emprendimiento, incluso en tiempos de crisis, no es momento de desanimarte, pues las circunstancias pueden jugar a tu favor. Aprovecha tu creatividad y verás que, poco a poco, todo irá saliendo. Evita entrar en discusiones con socios o compañeros de trabajo.

¿Cómo le irá en el amor a Acuario, según el horóscopo?

Acuario tendrá hoy buena suerte en el amor, con encuentros espontáneos y conversaciones frescas; su mayor compatibilidad del día será con Géminis.

¿Cómo le irá en el trabajo a Acuario este viernes?

Acuario, tu suerte laboral favorece los emprendimientos: incluso en tiempos difíciles, mantén el ánimo, confía en que las circunstancias jugarán a tu favor y potencia tu creatividad; avanza poco a poco y evita discusiones con socios o compañeros.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Acuario

Acuario, cuida tu salud manteniéndote hidratado, durmiendo bien y practicando actividad aeróbica que te motive; toma pausas para desconectar y no olvides los chequeos preventivos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).

Consejos de hoy para Acuario

Sigue adelante con calma, incluso en crisis. Usa tu creatividad en las tareas de hoy. Evita discusiones con socios o compañeros de trabajo.

En este contexto, la consulta diaria del horóscopo se perfila como un hábito informativo: una guía breve para anticipar tendencias y tomar el pulso del día a día sobre lo que podría deparar el futuro.