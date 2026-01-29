Este viernes, 30 de enero de 2026, la Iglesia católica celebra a Santa Martina de Roma, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de sobresalir en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,

Santa Martina de Roma fue una mártir cristiana arrestada por su fe y cuyas reliquias fueron halladas en 1634, promoviendo su devoción.

Santoral del día | Santa Martina de Roma (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santa Martina de Roma?

Santa Martina de Roma fue una mártir cristiana, hija de un noble romano. Su firme profesión de fe la llevó a ser arrestada y presentada ante el emperador Alejandro Severo. A pesar de la situación, el emperador mostró una actitud tolerante hacia los cristianos, lo que permitió un periodo de calma para la Iglesia en ese tiempo.

La historia de Santa Martina se remonta al año 1634, más de 1400 años después de su martirio. Durante la restauración de las iglesias romanas, se descubrieron sus reliquias, lo que reavivó el interés y la devoción hacia esta santa.

La devoción a Santa Martina se ha mantenido a lo largo de los años, convirtiéndola en una figura importante dentro de la tradición cristiana. Su valentía y fe son recordadas y celebradas por los fieles, quienes encuentran en su historia un ejemplo de perseverancia en la fe.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de esta santa es replicar su adoración por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan.

Santoral del día | Santa Martina de Roma (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el viernes, 30 de enero de 2026

El 30 de enero de 2026, se celebran varios santos que han dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia. Entre ellos se encuentra Santo Tomás Khuong, un mártir del siglo XIX y San Teófilo, el Joven, quien también es recordado como mártir del siglo VIII. Estos santos son un recordatorio de la fe y el sacrificio a lo largo de los siglos.Además, el día se conmemora a varios beatos, como el Beato Segismundo Pisarski del siglo XX y el Beato Sebastián Valfré del siglo XVIII. También se recuerda a San Pablo Ho Hyob y San Muciano María Viaux, ambos del siglo XIX y XX respectivamente, quienes son ejemplos de devoción y entrega en sus comunidades.La celebración incluye a figuras históricas como San Matías de Jerusalén del siglo II y el Beato Francisco Taylor del siglo XVI. Otros santos como San David Galván, Beato Manuel Domingo y Sol y la Beata Carmela García Moyón, todos del siglo XX, así como Santa Jacinta Mariscotti del siglo XVII, enriquecen este día con su legado espiritual.

La oración para Santa Martina de Roma:

Oh Santa Martina, virgen y mártir, intercede por nosotros ante el Señor. Amén.