Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este miércoles, 15 de julio de 2026 a San Buenaventura y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Buenaventura (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Buenaventura?

San Buenaventura fue un destacado obispo de Albano y reconocido doctor de la Iglesia, famoso por su profunda doctrina y por la santidad que caracterizó su vida. Su legado se cimenta en las importantes contribuciones que realizó en favor de la Iglesia, lo que le ha valido ser recordado como una figura clave en la historia del cristianismo.

Como ministro general de la Orden de los Hermanos Menores, San Buenaventura demostró una gran prudencia y compromiso, siempre manteniendo la fidelidad al espíritu de san Francisco de Asís. Su liderazgo se caracterizó por una profunda dedicación a la vida monástica y al servicio hacia los demás, inspirando a sus seguidores con su ejemplo.

San Buenaventura también se destacó por sus numerosos escritos, donde combinó una erudición notable con una piedad sincera. Su vida culminó cuando, durante su valiosa labor en el II Concilio Ecuménico de Lyon, fue llamado a la visión beatífica de Dios, dejando un legado perdurable en la fe católica.

Para las personas que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a

este

santo

ejemplo de devoción a

Dios

Santoral del día | San Buenaventura (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el miércoles, 15 de julio de 2026

El 15 de julio de 2026, se conmemoran diversos santos que abarcan varias épocas y tradiciones. Entre ellos se encuentra San Vladimiro Basilio del siglo XI, conocido por su labor en la expansión del cristianismo en su región, así como San Plequelmo de Roermond del siglo VIII, venerado por su dedicación a la fe en tiempos difíciles. También se celebra a San Pedro Nguyên Bá Tuân del siglo XIX, un mártir que destacó en la historia de Vietnam.Asimismo, la jornada incluye a varios beatos significativos como Ignacio de Acebedo y compañeros del siglo XVI, quienes vivieron en la época de la Reforma y Miguel Bernardo Marchand del siglo XVIII, reconocido por su compromiso con la evangelización. Otros santos destacados son San José de Tesalónica del siglo IX y San Jacobo de Nísibe del siglo IV, ambos con grandes legados en la historia de la Iglesia.Finalmente, se cuenta con una serie de mártires que han dejado una marca en la historia religiosa, como San Felipe de Alejandría y diez niños mártires del siglo IV, así como beatos más recientes como Antonio Beszta-Borowski del siglo XX y Ana María Javouhey del siglo XIX, quienes también son recordados por su humildad y dedicación al servicio de los demás.

La oración para San Buenaventura:

Oh glorioso San Buenaventura, Doctor seráfico, luz de la Iglesia y ejemplo de humilde caridad; alcánzanos del Señor la gracia de amar a Jesucristo con todo el corazón, de conocer y cumplir su divina voluntad y de perseverar fielmente hasta alcanzar la eterna bienaventuranza. Amén.