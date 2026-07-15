Este jueves, 16 de julio de 2026, la Iglesia católica celebra a Nuestra Señora del Carmen, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de sobresalir en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,

Nuestra Señora del Carmen es la Virgen María venerada por los carmelitas y destacó por prometer auxilio especial a quienes llevaran su santo escapulario.

Santoral del día | Nuestra Señora del Carmen (foto: Pixabay).

¿Quién fue Nuestra Señora del Carmen?

Nuestra Señora del Carmen es la Virgen María venerada como madre y patrona de los carmelitas; según la promesa citada, ofreció un auxilio especial en la hora de la muerte a quienes pertenecen a esa orden.

Esa ayuda se extiende también a quienes participan de su patrocinio llevando su santo escapulario, que es un signo de confianza y de vínculo con ella.

Por ello se la reconoce como intercesora cercana que protege y acompaña especialmente en el momento final a quienes se acogen a su amparo mediante el escapulario.

Para los cristianos que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a

femenino

femenino

ejemplo de devoción a

Dios

Santoral del día | Nuestra Señora del Carmen (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el jueves, 16 de julio de 2026

El 16 de julio de 2026 se conmemora a varios santos importantes en la historia de la Iglesia. Entre ellos se destacan la Beata Aimée de Jesús de Gordon y sus compañeras, quienes vivieron en el siglo XVIII y San Antíoco de Anastasiópolis, un mártir del siglo IV. Estas figuras religiosas son recordadas por su dedicación a la fe y sus contribuciones a la comunidad cristiana.Asimismo, el día también celebra al Beato Bartolomé de los Mártires Fernandes, un religioso del siglo XVI y San Helerio de Jersey, un santo del siglo VI. Sus vidas y ejemplos de virtud son motivo de reflexión y recogimiento para los fieles. Además, la Beata Irmengardis de Frauenwörth, del siglo IX y Santa María Magdalena Postel, del siglo XIX, son recordadas por su compromiso con el servicio a los demás.También se rinde homenaje a Santa Teresa Zhang Hezhi y sus dos hijos, que vivieron en el siglo XX, así como al Beato Nicolás Savouret del siglo XVIII y al Beato Simón da Costa del siglo XVI. Por último, San Sisenando de Córdoba, un santo del siglo VII, completa la lista de estas figuras veneradas el 16 de julio, fortaleciendo la espiritualidad de la comunidad católica en esta fecha.

La oración para Nuestra Señora del Carmen:

¡Oh Virgen del Carmen, Madre de Dios y Madre nuestra! Cúbrenos con tu manto, guíanos a Jesús y alcánzanos la gracia de amarle y servirle fielmente; protege a tu Iglesia y a nuestras familias, consuela a los que sufren y haz que, perseverando bajo tu santo Escapulario, lleguemos a la gloria del cielo. Amén.