Este martes, 14 de julio de 2026, la Iglesia católica celebra a San Camilo de Lelis, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de aparecer en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,San Camilo de Lelis fue un sacerdote que, tras una vida desenfrenada, se dedicó al cuidado de los enfermos incurables y fundó la Congregación de los Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos.

Santoral del día | San Camilo de Lelis (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Camilo de Lelis?

San Camilo de Lelis fue un presbítero italiano nacido cerca de Teano, en la región del Abruzo. En su juventud, se dedicó a la carrera militar pero se dejó llevar por los vicios típicos de una vida despreocupada y llena de excesos. Sin embargo, su vida dio un giro radical cuando decidió dejar atrás su pasado desordenado.

Tras su conversión, San Camilo se dedicó con fervor al cuidado de los enfermos incurables, brindando su servicio a aquellos que se encontraban en condiciones más vulnerables. Este compromiso no solo demostró su nueva forma de vida, sino que también reflejó su profunda fe y amor al prójimo, al ver en cada enfermo el rostro de Cristo.

Ordenado sacerdote, San Camilo estableció en Roma la Congregación de los Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos, una institución dedicada a la asistencia de los enfermos. Su legado perdura en el enfoque humanitario y compasivo hacia la atención médica, convirtiéndolo en un modelo de caridad y servicio en la historia de la iglesia.

Para los creyentes que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a

este

santo

devoción por

Dios

Santoral del día | San Camilo de Lelis (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el martes, 14 de julio de 2026

El 14 de julio de 2026, la Iglesia Católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando la Beata Angelina de Marsciano, conocida por su dedicación en el siglo XV. Su vida estuvo marcada por la fe y el servicio a la comunidad, convirtiéndose en un ejemplo de caridad y devoción.

Asimismo, será un día para honrar al Beato Bonifacio de Saboya, un santo del siglo XIII, cuya labor fue fundamental en la promoción de la paz y la unidad en su época. Junto a él, se recordarán a otros santos como San Optaciano de Brescia y San Francisco Solano Taumaturgo, cuyas contribuciones a la fe y la enseñanza han perdurado a lo largo de los siglos.

Entre los muchos que serán celebrados también se encuentran el Beato Gaspar de Bono, el Beato Hroznata y San Juan Wang Guixin, reflejando la diversidad de su trayectoria en diferentes siglos. La conmemoración de estos santos es una oportunidad para recordar sus legados y el impacto que han tenido en la vida cristiana a lo largo de la historia.

La oración para San Camilo de Lelis:

Glorioso San Camilo de Lelis, patrono de los enfermos y de quienes los cuidan, alcánzanos del Señor la gracia de amar y servir con caridad a los que sufren; obtén para nosotros la salud del cuerpo si conviene y, sobre todo, la fortaleza del alma para aceptar la voluntad de Dios. Intercede por mí en mis necesidades, para que viva y muera en la gracia divina. Amén.